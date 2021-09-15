نواب البرلمان بعد إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021: يؤرخ جهود الدولة التنموية الشاملة فى مختلف القطاعات..ويوضح سياسة الدولة فى الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة

/650290/نواب-البرلمان-بعد-إطلاق-تقرير-التنمية-البشرية-فى-مصر-2021-يؤرخ-جهود-الدولة-التنموية-الشاملة-فى-مختلف-القطاعاتويوضح-سياسة-الدولة-فى-الاتجاه-نحو-الجمهورية-الجديدة

رصد موقع دوت الخليج إشادات عدد من نواب البرلمان باطلاق تقرير الامم المتحدة لتقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، بعد توقف دام لمدة 10 سنوات، مؤكدين ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

دعاء عريبي: تقرير التنمية البشرية يؤرخ جهود الدولة التنموية الشاملةفى مختلف القطاعات

أشادت النائبة دعاء عريبي،عضو مجلس النواب ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر2021، تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، مؤكدة أنه تأريخ لما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، ويشعربها المواطن وتؤدي لجودة الحياة للمواطنين .

واشارت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن تقرير التنمية البشرية لمصر تناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لإنجازات الدوله المصرية، خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

تقرير التنمية البشرية 2021

وأكدت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، إن إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١، بمثابة اعتراف دولي من الخبراء والمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة المختلفة، بانجازات مصر في جميع مكونات التنمية البشريه في شتي المجالات من تعليم وصحة واسكان ونمو اقتصادي غير مسبوق ساهم فى تقديم مشروعات خدمية على أعلي مستوي تليق بالمواطن المصري.

ولفتت النائبة دعاء عريبي، إلى أن التقرير بمثابة شهادة تقدير، للدولة المصرية على نجاحها فيما واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى تصديها لجائحة فيروس كورونا التي أثرت اقتصاديا على كل دول العالم، مؤكدة إن ما تحقق في مصر من أعمال التنمية البشرية على مختلف المستويات شىء يصعب تصوره، ولم يكن يتخيل أحد أن تستطيع الدولة إنجاز مثل هذه الملفات خلال سنوات معدودة تصل الي نحو 7 سنوات.

وثمنت دعاء عريبي،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، ما ذكرته الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة تقرير التنمية البشرية 2021فى مؤتمر"التنمية حق للجميع : مصر المسيرة والمسار " الذى أطلقته وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الدكتورة راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، ولفيف من الوزراء والوزيرات والخبراء والمتخصصين.

رشا ابو شقرة: تقرير التنمية البشرية يؤكد نقطة تحول فى بناء الانسان المصرى بالجمهورية الجديدة

أشادت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بإطلاق تقرير التنمية البشرية مصر 2021، موضحة أن التقرير أكد أن مصر فى نقطة تحول جديدة فى بناء الانسان المصرى، مؤكدة حرص مصر على اصدار تقارير التنمية البشرية منذ عام ٢٠١٤، لافتة إلى حرص مصر على الاستدامة والنهوض بكافة القطاعات داخل الدولة.

وأوضحت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن شهادة فريق البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة والخبراء المختصين، بأن الدولة المصرية فاقت الطبيعي في تحقيق تنمية بشرية شمولية على أرض الواقع في كافة المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، والبني التحتية ، على الرغم من الصعوبات والتحديات والتي من أبرزها محاربة الإرهاب والوضع غير المستقر في دول بالمنطقة وجائحة كورونا، توضح جهود القيادة السياسية والحكومة في بناء الإنسان المصري بناءً صحيحًا، يجعله قادرًا على صناعة حضارة جديدة تخدمه في كل زمان ومكان مثلما فعل أجداده.

ولفتت رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، يمثل الانسان اهم محاور التنمية ولذلك فإن اطلاق تقرير التنمية البشريه يرد على كل المشككين فى قدرات الدولة انها ركزت على تنمية المؤسسات دون الاهتمام بالانسان صانع التنمية والهدف النهائى منها، ولذلك فإن هذا التقرير سوف يدعم عمليات الرصد والتدقيق ويساعد على تحقيق اعلى معدلات التنمية وهو الهدف الاسمى الذى تسعى اليه الدولة فى الوقت الحالى.

النائبة سارة النحاس : تقرير الأمم المتحده عكس جهود الدولة التنموية لسد احتياجات المواطن في مصر

قالت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب إن تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي التقرير الثاني عشر للأمم المتحدة للتنمية البشرية ووزارة التخطيط في مصر للعام الحالي 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع ..مصر المسيرة والمسار" عكس ما قامت وتقوم به الدولة من جهود تنموية شملت جميع احتياجات المواطن في مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب سارة النحاس في تصريحات لتحيا مصر إلي أهمية هذا التقرير، الذي يتناول بالتفصيل البيانات الدقيقة للإنجازاتط والجهود المبذولة من الدولة، هو شاهد على تقدم مصر خلال العشر سنوات الماضية الذي كانت من أولى أولوياته النهوض بالاقتصاد المصري الذي هو الركيزة الأساسية للتنمية مشيرة إلي انه من أهم هذه الاستثمارات هو الاستثمار في الانسان والمبادرات الرئاسية والارتقاء في الصحة والاسكان والصحة والبنية التحتية، التي وفرت حياة كريمة للمصريين وتمكين جميع فئات المجتمع في جميع المجالات الحيوية.

واوضحت النحاس كما ساهمت هذه الإصلاحات في تجهيز الاقتصاد المصري بمواجهة جائحة كورونا. كما أنها ساهمت في مفطومة دعم السلع التموينية وزيادة معاشات المتقاعدين وبرامج الدعم النقدي مما أدى الى خفض معدلات الفقر لأول مرة في تاريخ مصر منذ 20 سنة وقد نوه الرئيس السيسي أن مصر لديها من 5 إلى 6 مليون لاجئ تقدم لهم ما تستطيع من خدمات ومصر لا تعتبرهم لاجئين بل مواطنين. فمصر هي الدولة الوحيدة التي ليس فيها مخيمات للاجئين من الدول العربية أو الافريقية.