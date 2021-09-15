/650293/الأجنبي-غير-المصري-كارلوس-كيروش-يطلب-استمرار-كأس-مصر-ويرفض-طلب-أحمد-مجاهد

بعد تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، مدربا جديدا لمنتخب مصر خلفا لحسام البدري الذي رحل بسبب سوء الأداء منذ تعيينه وحتى الرحيل بعد مباراة الجابون في تصفيات كأس العالم.

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد كانت تنتوي إصدار قرار إلغاء بطولة كأس مصر، حتى تتيح لمدرب الفراعنة الجديد الوقت الكافي من أجل الاعداد لمبارتي ليبيا الحاسمة ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة، لتصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا.

ويأتي إصرار كارلوس كيروش باستمرار كأس مصر بسبب رؤية لاعبي الأهلي وبيراميدز خلال لقائي إنبي وسموحة، بجانب متابعة الهاني سليمان حارس سموحة، والكشف عن أبرز الوجوه الجديدة التي سيتم الاعتماد عليها مع منتخب مصر.

كارلوس كيروش يرفض إلغاء كأس مصر

وبعدما علم كارلوس كيروش عن قائمة منتخب مصر الأخيرة، والتي كانت تحتوي على عدد كبير من لاعبي بيراميدز، ويريد رؤيتهم على أرض الواقع، خاصة أنهم لم يقدموا مستويات جيدة مع منتخب مصر بعدما شاهد الفيديوهات الخاصة بالمباريات الأخيرة.

ولم يتمكن أحمد مجاهد من تنفيذ المخطط الذي كان يتم إعداد لإلغاء كأس مصر نهائيا، ولكن من الممكن أن يتم إلغائه بعد مبارتي ليبيا وبداية الموسم الجديد بشكل طبيعي، ومن الواضح أصبح المدرب الجديد يريد فرض السيطرة على الجميع قبل الانخراط في المباريات الهامة القادمة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا ضياء السيد مدربًا عامًا محمد شوقي مدربا عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب كيروش، عبر حسابه على “تويتر”:” : "بكل فخر وامتنان وطموح، أقبل الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصرى لأكون مدرب المنتخب الوطنى المصرى لكرة القدم.

وتابع:” أود أن أعبر عن التزامى باستخدام أفضل ما لدى من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق فى مجال كرة القدم مع مشجعيه، الذين يتسمون بالحماس والتفانى الشديد، هيا بنا إلى المستقبل.

الجدير بالذكر أن بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.