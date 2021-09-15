بـ«شطة وكتر».. القبض على المتهمين بسرقة «توك توك» في الدرب الأحمر

/650294/بـشطة-وكتر--القبض-على-المتهمين-بسرقة-توك-توك-في-الدرب-الأحمر

نجحت مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، في إلقاء القبض على عاطلين سرقا دراجه بخارية «توك توك» بالإكراه من قائدها في الدرب الأحمر، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطلين سرقا دراجه بخارية « توك توك»

سرقة دراجة نارية «توك توك»

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من من سائق «توك توك»، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة مصاب بجروح وسحجات، بأنه خلال سيره بدراجة نارية« توك توك» قيادته بدائرة قسم شرطة الخليفة، استوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما لمنطقة منشأة ناصر.

إلقاء مسحوق الشطة على وجهه

وقال السائق أمام رجال المباحث، بأنه خلال سيرهم بدائرة القسم طلب أحدهما منه التوقف لشراء بعض المستلزمات وفور توقفه قام الثاني بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه وقام الأول بدفعه خارج مركبة التوك توك، والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثاً إصابته المشار إليها، واستوليا على مركبة «التوك توك» ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم القبض على مرتكبي الواقعة شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، بعد تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما سلاح أبيض «كتر».

وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة محل سكن أحدهما.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والدراجة البخارية «التوك توك»، واتهمهما بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.