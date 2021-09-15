خاص..ستانلي يقترب من الانضمام للإسماعيلي لتدعيم الهجوم

/650295/خاصستانلي-يقترب-من-الانضمام-للإسماعيلي-لتدعيم-الهجوم

اقترب النيجيري ستانلي مهاجم الفريق الأول السابق لكرة القدم بالزمالك من الانضمام إلى صفوف نادي الإسماعيلي خلال الموسم المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوصل مسئولو الإسماعيلي لاتفاق مع ستانلي على كل تفاصيل الصفقة ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الدراويش.

ستانلي يقترب من الانضمام للإسماعيلي

ويبحث الإسماعيلي عن تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل بعد رحيل التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

ويمتلك ستانلي بصمة قوية في الدوري المصري حيث سبق ولعب بين صفوف وادي دجلة وبعدها في الزمالك وقدم مستويات مميزة قبل أن يرحل إلى الاحتراف الخليجي.

طلعت يوسف

ووقع طلعت يوسف تعاقده مع الإسماعيلي لمنصب المديرا الفني لفريق الدراويش، وبعد رحيل إيهاب جلال إلي نادي بيراميدز.

وخاض طلعت يوسف 426 مباراة حيث فاز فى 148 وتعادل 141 وخسر 137 مباراة وسجل لاعبي الفرق التى تولي قيادتها 407 هدفًا وتلقى مرماها 398 هدفًا، ولقب طلعت يوسف بشيخ المدربين نظراً لكونه أكثر المدربين لعباً للمباريات فى الدوري المصرى.

فيما قاد طلعت يوسف 10 فرق وهم. الاتحاد السكندرى - الكروم - بلدية المحلة - طلائع الجيش - اتحاد الشرطة - المصرى - تليفونات بنى سويف - بتروجيت - سموحه - مصر للمقاصة.

مسيرة طلعت يوسف

ويقتنع يوسف دائما بالفكر الهادئ وعدم الإنفعال، سواء أثناء المباريات من علي الخطوط، أوخارج المباريات في حياته الخاصة والعملية، لشدة تعلقة بمبدأ "أن كل شئ لابد وأن يمر بهدوء، ومن خطوة تليها خطوة مكملة لها دون القفز غير المدروس".

ملامح استراتيجة طلعت يوسف مع الاسماعيلي

ويعد السمة الأساسية لطلعت يوسف هو الدفاع المحكم والمنظم، لإقتناعه التام بأن عدم الاندفاع غير المحسوم والدفاع الجيد هو مفتاح الفوز بأي مباراة، يود الفريق الإنتصار فيها مهما كان الفريق المنافس.

وتظهر معالم مدرسة "يوسف" الدفاعية جلية في الأندية التي تولاها منها إتحاد الشرطة، التي ظهرت بصورة كبيرة معالم المدرسة الخاصة، التي تتميز بالدفاع وعدم الاندفاع، واللعب علي الهجمات المنظمة والمرتدة.

وتعقد جماهير الإسماعيلي أمال كبيرة على طلعت يوسف في التقدم بالفريق للإمام في إطار حرص جماهير الدروايش.