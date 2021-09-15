/650296/أحمد-عصام-يعلن-إنتاج-جزء-ثاني-من-مسلسل-طلقتك-نفسي

أعلن الفنان المصري أحمد عصام عن إنتاج جزء ثاني من مسلسل «طلقتك نفسي»، وذلك نتيجة لما حققه الجزء الأول من نجاحًا واسعًا.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل «طلقتك نفسي» للفنان أحمد عصام.

مسلسل طلقتك نفسي الجزء الثاني

نشر عصام صورة لمشهد له من الجزء الأول عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "صباح الفل.. راجعين الجزء التاني إن شاء الله".

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيه معبرين عن سعادتهم بهذا الخبر وحماسهم لمشاهدة الجزء الثاني من «طلقتك نفسي».

أبطال مسلسل طلقتك نفسي

مسلسل «طلقتك نفسي»، بطولة عدد من النجوم، بينهم محمد عادل، وهاجرأحمد، وأحمد عصام، وولاء الشريف، ومحمد مهران، ونانسي صلاح، وأحمد الشامي، وهايدي موسي، ومحمد العمروسي، وكريم عبدالجواد.

كما يضم نخبة من ضيوف الشرف، بينهم بيومي فؤاد، وسوسن بدر، وهالة فاخر، وصبري عبدالمنعم، وليلي عز العرب، وأحمد صيام، ونهال عنبر، وحجاج عبدالعظيم، قصة وسيناريو أحمد عصام، وإخراج محمد النقلي.

قصة مسلسل طلقتك نفسي بطولة أحمد عصام

ويدور المسلسل حول حالات الطلاق، في إطار دراما اجتماعية تتميز بالطابع الكوميدي، كما يطرح قضايا مختلفة، ووجهات نظر متنوعة من زوايا وآراء مختلفة.

ويستعرض مسلسل «طلقتك نفسي»، أغرب أسباب انتشار حالات الطلاق، من خيانة أو كذب أو تدخّل من الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالباً ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالبا الأولاد، وهي "أنت طالق"، لفظ صغير يتوقف عليه مصير عائلة بأكملها.

و استطاع المسلسل أن يتصدر ترند "تويتر" بمصر، على مدار أكثر من يوم بعد عرض أكثر من قصة له، وأشاد رواد التواصل الإجتماعي بأداء أبطال العمل من حيث التمثيل والأداء.

والدة أحمد عصام تدخل في غيبوبة.. والأخير يطلب الدعاء لها

وعلى الصعيد الآخر، تعرضت والدة الفنان المصري أحمد عصام لأزمة صحية مفاجأة، دخلت على إثرها في غيبوبة كاملة، ومن بعدها طالب نجلها عصام جمهوره بالدعاء لها.

أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة

أعلن أحمد عصام عن الأزمة الصحية لوالدته من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر صورة لها وهي في حالة عكست مدى معاناتها مع المرض.

وعلق عصام عليها في تأثر شديد قائلًا: "أسألكم الدعاء لأمي هي في غيبوبة ومحتاجة كل الناس تدعيلها.. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاءك.. من كل قلوبكم يارب".