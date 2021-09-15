/650297/خاص-فيوتشير-يعرض-16-مليون-جنيه-لشراء-أحمد-رفعت
تقدم نادي فيوتشير إف سي بعرض رسمي إلى نادي المصري البورسعيدي لضم أحمد رفعت لاعب الفريق في الموسم المقبل مقابل 16 مليون جنيه.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وقوبل العرض بالرفض من جانب إدارة المصري التي تتمسك ببقاء اللاعب وعدم رحيله بإعتباره من الأعمدة الأساسية في الفريق.
ويستعد فيوتشير للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل وهو ما دفعهم للإبقاء على كل العناصر الأساسية في الفريق.
ورغم الراتب السنوي المغري الذي تلقاه رفعت من فيوتشير لكن إدارة المصري أغلقت الباب بشكل نهائي على رحيله.
نهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات إعارة محمد صبحي حارس مرمى الفريق لنادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل خمسة ملايين جنيها يحصل عليها النادي الأبيض بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.
وقال المصدر أن الصفقة تمت بنجاح بين مسئولي الزمالك ونظائرهم في فيوتشر، مشيراً إلى أن مسئولي النادي الأبيض قاموا بإرسال الموافقة الخاصة بإعارة اللاعب لناديه الجديد بشكل رسمي لمدة موسم.
رحيل جنش عن نادي الزمالك
وأكد المصدر أن هناك جلسة جمعت بين حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير شؤون نادي الزمالك، وحسام المندوه عضو اللجنة وأحمد دياب المسؤول عن نادي فيوتشر تم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.
وشدد المصدر قائلاً إن الصفقة تمت بدون مقابل خاصة في ظل خروج اللاعب من الزمالك بناءً على رغبة النادي الأبيض وليست رغبته.
وكانت هناك أزمة نشبت بين جنش والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بسبب جلوس اللاعب على مقاعد البدلاء لحساب محمد أبوجبل، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ قرار من قبل المدرب برحيل اللاعب وعدم استمراره ضمن صفوف الزمالك.
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