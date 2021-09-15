/650298/النائب-خالد-أبوالوفا-تقرير-الأمم-المتحدة-عن-مصر-مكافأة-رمزية-ثمينة-لجهود-الرئيس-السيسي-فى-بناء-الإنسان

أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق الامم المتحدة لتقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، مؤكدا أن ما حققته مصر فى مجالات التنمية البشرية بمستوياتها المختلفة فاق كافة التصورات ،إضافة إلى حرص الدولة على توفير حياة كريمة،فضلا عن رفع الرئيس السيسي شعار "الإنسان أولا" لم يكن يتخيل أحد أنه سيستطيع إنجاز مثل هذه الملفات خلال سنوات معدودة تصل إلى نحو 7 سنوات.

تقرير التنميةالبشرية فى مصر 2021

وقال النائب خالد أبو الوفا ،عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إن اطلاق التقرير يعد من الانتصارات الكبيرة للدولة المصرية،وبمثابة مكافأة رمزية ثمينة من أعلى الهيئات الدولية والمنظمات الدولية فى العالم وهى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ما جاء فى تقرير الأمم المتحدة المتعلقة بتقييم "ممتاز" لمصر فى مؤشر التنمية البشرية فى عام 2021 ، يؤكد ما يحدث فى مصر من انجازات شاملة أنها انجازات حقيقية وجادة تحظى بمتابعة العالم ،إضافة الى أنها حازت على الإشادات الأممية والتقديرات الدولية وتتصدر أخبارها وتفاصيلها عنوانين الصحف الأقليمية والدولة.

المبادرات الرئاسية

وأوضح أبو الوفا ، أن الدولة المصرية تحركت على مدار السنوات السبع الماضية فى كافة القطاعات والمحاور بشكل يضمن تقديم مشروعات قومية خدمية توفر حياة كريمة للمواطنين ،من خلال اطلاق العديد من المبادرات الرئاسية كـ 100 مليون صحة وحياة كريمة، التي تهدف لتطوير قري الريف المصري، إضافة إلى إنشاء المدن والكباري والتصدي للعشوائيات، والاتجاه بشكل مباشر نحو بناء الانشاء المصري، مما ساهم فى الدفع والمساندة والدعم لدولته الكبيرة وهى تتقافز بثقة نحو المستقبل.

وتابع النائب خالد ابو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إن المبادرات الرئاسية المتوالية التى تهدف بشكل عام إلى هدف أسمي وحيد وهى بناء حقيقي متكامل للشخصية المصرية، تواصل نجاحاتها كل يوم وتحدث فارقا كبيرا على الأرض يشعر به المواطن ويستحسنه ويتفاعل معه، وترفع معه تطلعاته وأحلامه فى وطنه الجديد وجمهوريته الجديدة.