إنتاج اللقاح ومستشفيات العزل.. الحكومة تستعرض أرقام مستجدات كورونا

جدة - نرمين السيد - وتطرقت الدكتورة هالة زايد، خلال العرض، إلى مستجدات موقف اللقاحات، حيث استعرضت قائمة دول الاتحاد الأوروبى التى تقبل لقاح Sinovac كدليل صالح على التطعيم، كما شرحت الآليات المستحدثة لتسجيل المواطنين لتلقى اللقاح، والتى تضمنت العمل على توفير أتوبيسات للمرور على المحافظات، لإجراء التسجيل والتوعية، والتنسيق مع المحافظين لوضع جدول زمنى لتكثيف تطعيم المواطنين قبل نهاية هذا العام، وإنشاء نموذج محاكى لنموذج مركز التلقيح بأرض المعارض بكل محافظة.

واستعرضت الموقف التنفيذى للتطعيم بمصر بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة، ووزارة التربية والتعليم، فضلاً عن إحصائيات أعداد من تم تطعيمهم والتى بلغت نحو 13 مليون مواطن، كما تطرقت إلى موقف اللقاحات بغرض السفر، لافتة إلى أنه تم توفير 584 ألف لقاح لأغراض السفر، وإصدار شهادة السفر التى تحمل QR كود لنحو 617 ألف مواطن لغرض السفر، و5 آلاف شهادة داخلية.

وفيما يتعلق بموقف تصنيع اللقاح، عرضت الدكتورة هالة زايد آخر المستجدات فى هذا الشأن، منوهة إلى أنه تم الانتهاء من تصنيع 5 ملايين جرعة، سيتم الافراج عن 2.5 مليون جرعة منها خلال هذا الأسبوع، فيما سيتم الافراج عن 2 مليون جرعة أسبوعيًا، مضيفة أنه جار إعداد خط الإنتاج الإضافى بمصنع الجيزة، على أن يبدأ الإنتاج فى أول نوفمبر، بطاقة إنتاجية 300 ألف جرعة يوميًا.

وتناولت وزيرة الصحة بالشرح مخطط توريد وتوزيع اللقاحات لشهر سبتمبر الجارى، مشيرة إلى أن إجمالى الجرعات خلال الفترة من 11 إلى 30 سبتمبر تبلغ 17 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا، وسينوفاك، وساينوفارم، وجونسون اند جونسون، وموديرنا، وسبوتنك، وفايزر"، بالإضافة إلى 5 ملايين جرعة ساينوفارم سيتم بنهاية الشهر الجارى، و100 إلى 250 ألف جرعة "استرازينكا" مهداة جار تحديد موعد توريدها.

وفى السياق ذاته، استعرضت وزيرة الصحة التجهيزات الخاصة باستقبال لقاح فايزر فى عدد من المحافظات، إذ تم توفير 12 ثلاجة تجميد بسعة تخزينية كبيرة، و8 ثلاجات تجميد بسعة تخزينية متوسطة، هذا بالإضافة إلى تجهيز مكان بالمجمع القومى للأمصال واللقاحات بحلوان لتركيب 6 ثلاجات لاستقبال اللقاح.

وفيما يتعلق بموقف المخزون الاستراتيجى للأكسجين، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى بلوغه 3 ملايين و380 ألف لتر، كما استعرضت الوزيرة موقف أجهزة الاشعة المقطعية الجديدة والتى بلغ المورد منها 112 جهازًا، فضلاً عن جهود التوسع فى تجهيزات الرعايات المركزية بالمستشفيات.

ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لتطعيم العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأشار الوزير إلى أن عدد مراكز تقديم اللقاح التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بلغ 290 مركز تطعيم فى 60 جامعة، تتوزع كالاتى: 28 جامعة حكومية، و22 جامعة خاصة، و6 جامعات أهلية.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم تقديم 304.432 جرعة حتى أمس، مٌقسمة إلى عدد 269.118 جرعة أولى، و35.314 جرعة ثانية، مؤكدا أنه يتم تقديم الجرعات لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

وتابع: حصل أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم على 108.245 جرعة بواقع 83% من المستهدف، فيما تم تقديم اللقاح للعاملين والطلاب بمعدل 196.187 جرعة.

وتطرق وزير التعليم العالى إلى الحديث عن المستشفيات الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحى والعلاج لحالات الإصابة بفيروس "كورونا"، لافتًا إلى أنه يوجد 26 مستشفى فى 18 جامعة تقوم بتقديم الخدمة حاليا، تضم 1.637 سريرًا، و700 غرفة رعاية مركزة، و526 جهاز تنفس صناعى.

وأضاف أنه يوجد 36 مستشفى أخرى تابعة لـ 19 جامعة يمكن إدخالها للخدمة حال الحاجة لذلك، وتضم هذه المستشفيات 6.397 سريرًا، و712 غرفة رعاية مركزة، و902 جهاز تنفس صناعى.

وعرض متابعة استهلاك الأكسجين السائل بالمستشفيات الجامعية خلال الفترة من 1 أغسطس – 13 سبتمبر 2021، وكذلك متابعة الحصص اليومية المطلوبة، والتى أظهرت وجود ارتفاع نسبى فى معدلات الاستهلاك ثم حدوث استقرار نسبى.