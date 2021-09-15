عبدالغفار يتابع تأهيل المعامل البحثية بالجامعات للاعتماد الدولى

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى والقائم بأعمال مدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، حول قيام فريق المتابعة لتأهيل المعامل للاعتماد الدولى بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى.





ويتولى فريق التأهيل برئاسة الدكتور محمود وفيق القائم بعمل مدير إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، والدكتور فرحات سعد مغنم، الاستشارى بالوحدة، بمتابعة تأهيل معمل الأغشية الرقيقة وتنقية المياه بكلية العلوم جامعة الفيوم، للاعتماد الدولى طبقا للمواصفة الدولية (ISO17025 /2017)، والذى يعتبر أول معمل يتقدم للاعتماد الدولى بالكلية.

وأشار التقرير إلى قيام فريق العمل بزيارة الجامعة؛ للوقوف على الأجهزة التى تم الحصول عليها سواء بتمويل من إدارة المشروعات أو من جامعة الفيوم، والدورات التدريبية على كيفية استخدامها، حيث تم تمويل المشروع بإجمالى 2 مليون و400 ألف جنيه، 60% من وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى و40% من الجامعة؛ لشراء الأجهزة العلمية الحديثة وإجراء الدورات التدريبية واختبارات الكفاءة الحرفية، وجميع الإجراءات المؤهلة للاعتماد الدولى.

ونوه التقرير إلى أن الكلية قامت بإعداد الوثائق والملفات الفنية والإدارية، طبقا للخطة التنفيذية الزمنية للمشروع وطبقا لشروط المواصفة الدولية (ISO17025/2017)، على أن ينتهى المشروع رسميا فى الأول من يونيو 2022، ثم يتم التقديم للحصول على الاعتماد الدولى من جهة "ILAC" الأوروبية.

وأوضح الدكتور الصاوى أحمد خبير الجودة والاستشارى بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، أن مشروع تأهيل المعامل يهدف إلى نشر ثقافة جودة المعامل فى المجالات التطبيقية، وتأهيلها للتقدم للاعتماد الدولى ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليا، والعمل على رفع القدرات المؤسسية للمعامل وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية عن طريق اعتماد المعامل دوليا، وتطوير نظام العمل والإدارة بالمعامل ورفع كفاءات وقدرات الكوادر الفنية بالمعامل، وذلك للوصول إلى آليات مستدامة للتمويل الذاتى وتقوية وتفعيل العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع الإنتاجى.

جدير بالذكر أن المشروع يخدم بصفة أساسية الصناعة ويمثل نقطة ربط بين المعامل البحثية الخدمية داخل الجامعة والمراكز الصناعية المحيطة.