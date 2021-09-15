صور- وفد الشركات اليابانية يشيد بقدرات العربية للتصنيع المتطورة

جدة - نرمين السيد - وضم الوفد اليابانى، كبار مسئولى هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، ومجلس الأعمال المصرى اليابانى، ووكالة جايكا فى مصر، وشركات إيتوشو كوربوريشن مصر، وميتسوبيشى كوربوريشن مصر، وتويوتا تسوشو مصر، وتويوتا موتورز الهندسية مصر، وشركة YKK مصر.

وتأتى هذه الزيارة استكمالا لما تم الاتفاق عليه مسبقا خلال مباحثات هامة مشتركة جرت، بمشاركة الفريق عبد المنعم التراس، وأعضاء الوفد اليابانى، حيث تناولت عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات اليابانية، وتحديد آليات تعزيز التعاون فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة،ومنها الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمى والبرمجيات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسيارات ووسائل النقل صديقة البيئة، ومجالات التصنيع المتعددة.

وفى هذا الصدد، أوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لعقد شراكة مع كبريات الشركات اليابانية والتى لنا تعاون متميز معها منذ تأسيس الهيئة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون فى المجال الصناعى بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة فى الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، إلى جانب مناقشة إمكانية إشتراك الشركات اليابانية فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

وتضمنت جولة الوفد اليابانى بمصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، تفقد خطوط إنتاج أجهزة التليفزيون والشاشات التفاعلية والتابلت واللاب توب وأنظمة المراقبة الإلكترونية والإضاءة الحديثة والعدادات الإلكترونية،وغيرها من المنتجات والأجهزة المنزلية حيث أبدوا إعجابهم بخطوط التجميع السطحى لمكونات البوردات والكروت (SMT)، والتى تتضمن ثلاثة خطوط إنتاج يابانية من إنتاج شركات FUJI وJUKE اليابانية.

كما تم عرض نموذج من الابتكارات والاختراعات لشباب الخريجين، حيث تم استعراض جهاز صغير يمكنه تحويل أى سطح أملس إلى شاشة ذكية،وقد أبدى الجانب اليابانى اعجابه الشديد بمثل هذه الإختراعات المصرية المبتكرة.

ومن المقرر، استكمال زيارة الوفد اليابانى لعدد من وحدات العربية للتصنيع فى القريب العاجل، ومنها الشركة العربية الأمريكية للسيارات وايضا الشركة العربية للطاقة المتجددة، بهدف فتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة.

من جانبهم، أكد "تويوكازو فوكوياما" رئيس مكتب مصر، هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، أن السوق المصرى جاذبا للإستثمارات اليابانية ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، لافتا لحرص كبرى الشركات اليابانية وتطلعها للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وبدوره أشاد المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، بالدور المحورى الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع فى إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتطويرها وفقا لمعايير الجودة العالمية،مشيرا أن الشركات اليابانية متحمسة لعقد المزيد من الشراكات والتعاون مع "العربية للتصنيع" لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية فى مجالات الصناعة المتعددة.