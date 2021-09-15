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وأكد محافظ الجيزة أنه تم إجراء قرعة علنية إلكترونية للمواطنين، الذين انطبقت عليهم الشروط وتحت إشراف الجهات المختصة نظرا لزيادة عدد المتقدمين عن عدد الجبانات المطروحة إذ تقدم 4.673 مواطنا للحصول على 3.962 جبانه عادية كما تقدم 915 مواطنا للحصول على 406 جبانات مميزة.
وأوضح المحافظ أن طرق السداد ستكون على 4 أقساط ربع سنوية إذ بلغت قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن العادى 65 ألف جنيه وقيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن المميز 80 ألف جنيه.
وتنوه محافظة الجيزة بأنه على الفائزين فى قرعة الجبانات التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة لاستكمال باقى الإجراءات الخاصه بالسداد.
حضر فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية اللواء علاء بدران السكرتير العام، وسميح عبد الجواد رئيس جهاز الجبانات، ورفعت كامل مدير إدارة الشؤون القانونية، ومسؤولى مركز المعلومات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الجيزة يشهد القرعة الإلكترونية على 4.368 «جبانة» جاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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