جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، القرار رقم 369 لسنة 2021 بشأن منع سير "التوك توك والتريسيكل" (المستخدم فى نقل الأفراد) على الطرق السريعة، والسياحية، وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركبات المخالفة، حفاظاً على سلامة المواطنين.





وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن قرار المحافظ بمنع سير مركبات التوك توك والتريسيكل (المستخدم فى نقل الأفراد) يشمل طريق الفيوم - القاهرة (من ميدان عبد المنعم رياض حتى بوابة الرسوم)، والطريق السياحى على بحيرة قارون (من كمين بركات حتى مدخل وادى الريان)، وكذلك الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم (شـارع جمـال عبد الناصـر - شـاعر أحمـد شـوقى – شـارع سـعد زغلـول - شـارع بـطـل السـلام – شـارع عبـاس العقـاد – شـارع الحريـة - شـارع الجمهوريـة - شـارع السـنترال – وشـارع النبوى المهندس). وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن المحافظ وجه رؤساء المدن بتكثيف الحملات الميدانية لتطبيق القرار بكل حسم مع تطبيق غرامة مالية على كل من يخالف ذلك، حفاظاً على سلامة المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. محافظ الفيوم يمنع سير «التوك توك» على الطرق والشوارع الرئيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.