/650300/مصرع-عنصر-إجرامي-في-تبادل-إطلاق-النار-مع-رجال-الشرطة-بقنا

لقي عنصر إجرامي، مصرعه، منذ قليل، نتيجة تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بقرية الأشراف في محافظة قنا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع عنصر إجرامي في قنا

عنصر إجرامي شديد الخطورة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع «أحمد. ن»، تاجر مخدرات، عنصر إجرامي شديد الخطورة، بادر بإطلاق النيران على الشرطة خلال محاولة القبض عليه فبادلت الشرطة بإطلاق النار على مصدرها.

وعقب توقفها أتضح مصرع المتهم، وذلك بقرية الأشراف بمحافظة قنا، و على الفور تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق عثر ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، على جثة متحللة لموظف داخل شقته في منطقة النزهة في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

رائحة كريهة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.