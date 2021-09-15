/650301/بيراميدز-يتمنى-الشفاء-العاجل-لرئيس-الاتحاد-السكندري

أكد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز أن مجلس إدارة نادي بيراميدز وجميع العاملين بالنادي، يتمنون خالص الشفاء للسيد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، وأن يعود سريعا لناديه وعشاقه.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وأعلن نادي الاتحاد السكندري مؤخرا إصابة رئيسه الأستاذ محمد مصيلحي بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل، على أن يعود بعد تعافيه من الفيروس.

أوضح المهندس ممدوح عيد أن نادي بيراميدز يرتبط بعلاقات وطيدة مع نادي الاتحاد ورئيسه والتعاون بين الناديين مستمر، موضحا أنه يتمنى شفاء الأستاذ محمد مصيلحي سريعا وأن يعود لممارسة عمله بصورة طبيعية.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر الإسكندرية الذي يخوضه الفريق استعدادا لاستئناف كأس مصر والتحضير للدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل بيراميدز معسكرا إعداديا بمدينة برج العرب لمدة أسبوع بداية من غد الأربعاء وحتى الأربعاء المقبل.

وضمت القائمة المختارة ٢٨ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - المهدي سليمان - أحمد دعدور- عبد الرحمن أيمن - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - عبد الرحمن سيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عبد الله مجدي - عماد ميهوب - صلاح صابر - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - ناصر منسي.

عبدالله السعيد

أكد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إنه يتوجه بالشكر للمدير الفني السابق تاكيس جونياس موضحا أنه من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق، وهو فرد من أفراد النادي رغم رحيله مؤخرا والنادي كان سعيدا بوجوده رغم الفترة القصيرة.

وقال ممدوح عيد:” إن عبد الله السعيد قائد الفريق ليس للبيع لأي ناد آخر موضحا أنه القائد وطموح النادي معه كبير وبالتالي مستمر ولا مجال على الإطلاق لرحيله مهما كانت الأسباب.

شدد المدير التنفيذي على أنه لم تكن هناك أي مفاوضات من قريب أو بعيد مع الزمالك لرحيل عبد الله السعيد أو أي لاعب آخر والباب مغلق أمام رحيل اللاعبين في الفترة المقبلة لرغبة النادي في بناء فريق قوي قادر على حصد كل البطولات.

حيث عبدالله السعيد خاض 100 مباراة معه في مختلف المنافسات والبطولات، سجل 34 هدف ومرر 24 تمريرة حاسمة، ولم ينجح في تحقيق أي بطولة، حيث خسر نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي، وحل ثالثًا في المواسم الثلاثة السابقة للدوري المصري.