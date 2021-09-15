/650303/من-الكواليس-خناقة-شوارع-مع-لاعبي-الأبيض-وضياع-الدوري-تعرف-على-أسباب-رفض-أحمد-الشيخ-الانتقال-للزمالك-عام-2015

تحدث بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن الأسباب الحقيقة التي منعت انتقال أحمد الشيخ لصفوف نادي الزمالك عام 2015.

وأضاف بكري سليم خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" مع نهاية موسم 2014/2015 جاء نادي الزمالك وقد طلب شراء عقد أحمد الشيخ، ووافقنا بالفعل بعدما تحدثنا مع اللاعب، ودائما ننظر إلى الرغبة قبل قرار النادي في المقام الأول.

وأكمل" جاء أحمد مرتضى منصور إلى مقر النادي وتم إنهاء كافة التفاصيل التي تخص انتقال أحمد الشيخ في الموسم الجديد لنادي الزمالك، وكان ينقص فقط إمضاء اللاعب لنهاية كافة الأمور، وكانت إدارة النادي قد استلمت المبلغ المالي الخاص بالصفقة".

حقيقة رفض أحمد الشيخ الانتقال للزمالك

وتابع" في اليوم التالي كانت هناك مباراة مع نادي الزمالك، وكان ينافس في ذلك الوقت على بطولة الدوري مع الأهلي، ولعب أحمد الشيخ وساهم في فوز مصر المقاصة بالمباراة، واضاع بطولة الدوري على الزمالك".

وواصل" بعد نهاية المباراة حدثت اشتباكات على أرض الملعب بين لاعبي الزمالك والمقاصة، وكان من بين اللاعبين أحمد الشيخ، وغضب من ما حدث من لاعبي الزمالك، وبرغم أن اللاعب كان عقدة قد انتهى معنا ويرحل بعد المباراة مباشرة لنادي الزمالك".

وأختتم" جاء أحمد الشيخ لي بعد المباراة وأبلغني برفض الانتقال لنادي الزمالك بسبب ما حدث من لاعبي الفريق على أرض الملعب، وحاولنا إنهاء الأمر والانتقال لنادي الزمالك ولكنه رفض رفضا تاما، فتوقفت الصفقة، وهذه هي الأسباب الحقيقة التي منعت انتقال اللاعب للزمالك".

مازال الغموض يحول حول تجديد تعاقد أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك حتى الآن، وذلك بسبب بعض من طلبات اللاعب والمسئولين، ولم يتم الوصول حتى الآن لصيغة عقد اللاعب الجديد.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر خاصة داخل نادي الزمالك، أن الكابتن حسين لبيب أبلغ اللاعب بأنه موافق على جميع طلباته المالية، ولكن بشرط وجود مبلغ 2 مليون يورو كشرط جزائي في عقد اللاعب الجديد.

ويرفض أشرف بن شرقي وجود أي شرط جزائي مع نادي الزمالك، وهو ما تم رفضه من جانبه ووكيل أعماله، وتريد الإدارة تحصين اللاعب بسبب المطالبة بوجود بند يتيح بوجود 500 ألف دولار من أجل فسخ التعاقد بعد العام الأول من العقد الجديد.