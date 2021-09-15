سعر آيفون 13 في مصر وأبرز مميزاته

سعر أيفون 13 فى مصر، الكثير من المواطنين فى مصر والعالم العربي يتطلعون إلى معرفة مميزات (ايفون 13) الصادر من شركة آبل، والتى تميزت لفترات طويلة بتقديم أفضل الإصدارات الخاصة بالهواتف المحمولة.

العديد من المميزات التى يتمتع به هاتف آيفون 13 الصادر من شركة آبل، والذى يمتاز بجودة ممتازة، وكاميرا متطورة للغاية، ودقة أفضل فى الشاشة وذلك فى الإصدارين آيفون 13 وآيفون ميني 13.

سعر ايفون 13 في مصر

وبالبحث على سعر آيفون 13، فإنه من أبرز مميزاته أنه بمعالج A15، وله قدرة على مقاومة الماء وعدم التأثر بها فى حالة أن جانبه الماء فى أى وقت.

وامتازت الكثير من إصدارات آيفون بأنها الأكثر جودة فى كل خصائصها بدءً بالتصوير من خلال كاميرا الهاتف، أو التحديثات المتتالية التى تتطرأ عليه، أو قدرته على مقاومة الأتربة بمعيار iP68.

سعر ايفون 13 في مصر.. أولًا المميزات

كما يلزم الإشارة إلى الألوان المتنوعة التى يمتاز بها آيفون 13 الصادر حديثًا من شركة آبل، والذى يتمتع بتعدد ألوانه، حيث أن الإصدار الجديد له خمسة ألوان، منها الأحمر والأصفر والذهبي والأسود والأبيض.

سعر آيفون 13 وفقًا لما تم إعلانه من شركة آبل، فإنه يتجاوز 799 دولار، بينما آيفون آيفون برو ماكس وآيفون برو فإنه أسعاره تتدرج بين 999 و 1099 دولار أمريكي.

يرجع العديد من المتخصصين ارتفاع أسعار كافة إصدارات شركة آبل إلى أنها تتميز بكل التحديثات الجديدة التى من خلالها يمكن الاستفادة منها، وجودة أجهزتها الداخلية سواء بطارية أو كاميرا المحمول أو أى شئ آخر.

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وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن الإصدارات التى خصصتها شركة آبل حديثًا، ساعة أبل الجيل السابع، وهى تعد الأكثر متانة على الإطلاق، كما أنها تضم واجهة فى منتهى القوى ومقاومة أيضًا للخدوش.

إصدارات شركة آبل تُصدر تقريبًا كل عام، وتمتع إصدارتها بجودة تتفوق عن أغلب الإصدارات التكنولوجية الحديثة، وهو ما يجعل الكثير من المواطنين فى العالم إلى الإقدام على شراءها.