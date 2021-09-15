«اتجوز عليا بعد أسبوعين من الزفاف»..زوجة في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة

/650304/اتجوز-عليا-بعد-أسبوعين-من-الزفافزوجة-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-مصر-الجديدة

«اتجوز عليا بعد اسبوعين من الجواز ».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «شيماء» 25 سنة، دعوى خلع ضد زوجها «سيد» 30 سنة، أمام محكمة الأسرة مصرالجديدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة مصر الجديدة

متجوزة بقالي 15 يومً

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي اسبوعين، بعد قصة حب جميلة إستمرت سنتين، وبعد الزفاف بـ 3أيام، لاقيته نزل الشغل ولما واجهته ، قال لي «ملكيش دعوة سبيني في حالي، إنتي ملكيش عندي حاجة ولاتسأليني رايح فين ولا جاي منين، وأنا أنزل براحتي».

قالي أنا إتجوزت عليكي تاني

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:«كل يوم بيرجع بعد الفجر، ومش بعرف عنه حاجة، ولما بسأله بيضربني، فقررت أتجاهله يومين، وبردو على نفس الحال كل يوم، مش بيتغير، فواجهته وقولتله طلقني وكل واحد يروح لحاله، قالي أنا إتجوزت عليكي تاني، ومش هطلق ولو عايزة تتطلقي أتنزلي ليا عن كل حقوقك، وسابني ونزل، مش عارفة أروح فين ولا أجي منين».

وأضافت شيماء :«سبتله البيت ونزلت روحت لأهلي، ولجأت الي محكمة الأسرة مصر الجديدة لرفع دعوي خلع ضده».

وفي سياق اخر داخل محكمة الأسرة عين شمس.. «زوجي عنده مرض أسمه الغيرة»..بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «سامية» تبلغ من العمر الـ 22 عامًا ، دعوى خلع ضد زوجها «سيد» صاحب الـ30 عامًا

متجوزة بقالي سنة

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنة، اتجوزته رغم رفض أهلي من الجوازة، وقولولي أنه معهوش فلوس كتير مش هيخليكي سعيدة زي مأنتي عايزة، بس أنا صممت على كدة وتمت الزفاف».

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:« أستحملته 7 شهور بالعافية من غيرته ، فأول الجواز كنت سعيدة بغيرته عليا عادي زي بقيت البنات، بس بعد كدة أكتشفت غيرة غير طبيعية، بقا يشك فيا حتي من أبويا وأخواتي لما يجوا يزروني، مش قادرة أستحمل أعيش معاه كدة زهقت، بقا يقفل عليا باب الشقة وينزل ولما يجي يفتحه، وخد مني تليفونى الخاص عشان مكلمش حد ولا أقابل حد».