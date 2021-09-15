اتحاد الكرة: كيروش على موعد غداً لانطلاق مسيرته التدريبية «فيديو»

/650305/اتحاد-الكرة-كيروش-على-موعد-غدا-لانطلاق-مسيرته-التدريبية-فيديو

يعقد اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء، و الجهاز المعاون لمنتخب مصر الأول لكرة القدم اجتماعا فى الخامسة مساء اليوم مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول والذى وصل للقاهرة صباح اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة:”كارلوس كيروش على موعد غدا لانطلاق مسيرته التدريبية مع المنتخب الوطني الأول مع كل تمنياتنا الطيبة له ولمنتخبنا الوطني بالتوفيق.

وصل منذ قليل البرتغالى كارلوش كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إلى مطار القاهرة، استعدادًا لتولى قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة خلفاً لحسام البدرى الذى تم توجيه الشكر إليه منذ فترة.

الجدير بالذكر أن بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

ولي حسام البدري قيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 10 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح