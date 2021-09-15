/650306/جروح-وكسور-إصابة-7-أشخاص-في-انقلاب-سيارة-ميكروباص-بطريق-وادي-النطرون

شهد طريق مركز وادي النطرون في البحيرة، اليوم، إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص

وكان تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ،وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وبالفحص إتضح إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي عند الكيلو 90 بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر لقي عنصر إجرامي، مصرعه، منذ قليل، نتيجة تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بقرية الأشراف في محافظة قنا.

عنصر إجرامي شديد الخطورة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع «أحمد. ن»، تاجر مخدرات، عنصر إجرامي شديد الخطورة، بادر بإطلاق النيران على الشرطة خلال محاولة القبض عليه فبادلت الشرطة بإطلاق النار على مصدرها.

وعقب توقفها أتضح مصرع المتهم، وذلك بقرية الأشراف بمحافظة قنا، و على الفور تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق عثر ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، على جثة متحللة لموظف داخل شقته في منطقة النزهة في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.