القضاء المصري يصدر حكمًا لصالح أحمد فلوكس في قضية إزعاج رجل أعمال

/650307/القضاء-المصري-يصدر-حكما-لصالح-أحمد-فلوكس-في-قضية-إزعاج-رجل-أعمال

أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس برائته من القضية المعروفة إعلاميًا باسم «إزعاج رجل أعمال»، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من شهر به واستغل اسمه.

دوت الخليج يرصد قرار المحكمة بشأن قضية الفنان أحمد فلوكس، المعروفة إعلاميًا باسم قضية إزعاج رجل أعمال.

براءة أحمد فلوكس من قضية إزعاج رجل أعمال

نشر فلوكس صورة من حكم المحكمة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. رزقني الله بقضاء مصر العادل الشامخ دائمًا أدامه الله على مصر نعمة وكان نصرة لكل مظلوم.. أول رد من الله عز وجل لكل من تعمد تشويه صورتي في أول قضية المعروفة إعلاميًا بخبر حبسي لإزعاج رجل أعمال".

أحمد فلوكس يتوعد لمن شهر به

وتابع فلوكس: "براءة ورفض الدعوة.. وسيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية والرجوع بالحق المدني للتشهير بي واستغلال اسمي.. وسيكون شهر ملئ بكل الردود الربانية على الجميع، أتمنى من الإعلام وكل ما نشر خبر حبسي أن يكون منصف وأن ينشر خبر براءتي بنفس القوة والانتشار في كل مواقع مصر وخارجها بعد حملة التشويه التي حدثت".

واختتم أحمد فلوكس حديثه قائلًا: "أعلم أني سأشاهد آيات الله في رجوع حقي وإثبات براءتي في كل ما رايته طيلة السنتين... ربنا كبير".

قضية أحمد فلوكس بإزعاج رجل أعمال

كان تيسير إبراهيم المحامي، وكيلاً عن أحمد فراج، رجل أعمال، تقدم ببلاغ ضد «فلوكس» حمل رقم ۱۱۷۹ لسنة ۲۰۲۱ جنح العجوزة، يتهم فيه الفنان الشاب بالتسبب في إزعاجه عمدًا عن طريق إساءة استعمال التكنولوجيا وسب وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه.

وذكر الدفاع أن الواقعة بدأت بقيام أحمد فاروق توفيق صالح، وشهرته أحمد فلوكس، بإرسال رسائل قذف للمجني عليه عن طريق واتساب وبالتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليه تبين حقيقة البلاغ وبإرسال الشكوى لنيابة العجوزة وفقًا لاختصاصها قررت إحالة القضية للمحاكمة.

أحمد فلوكس يعلق على واقعة مي حلمي

ومن ناحية أخرى، حرص الفنان أحمد فلوكس على إبداء رأيه في الأزمة التي درات بين مذيعة الراديو مي حلمي والكابتن أحمد صالح، مشيرا إلى أن الجمهور وجميع من أساءوا الظن في المطرب محمد رشاد مدنين بالإعتذار له.