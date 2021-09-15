هل يوجد بند شراء نهائي في عقد صبحي مع فاركو..نكشف التفاصيل

/650308/هل-يوجد-بند-شراء-نهائي-في-عقد-صبحي-مع-فاركونكشف-التفاصيل

كشف مصدر مقرب من محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار إلى صفوف فاركو عن حقيقة وجود بند شراء نهائي لفاركو بعد نهاية فترة الإعارة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانضم صبحي لصفوف فاركو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وأكد المصدر أن العقد لا يوجد فيه بند شراء نهائي ولكنه إعارة فقط بنهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن اللاعب تمسك بالرحيل عن الزمالك بسبب علمه بصعوبة مشاركته لتوافر أكثر من حارس بديل للفريق.

وشدد المصدر على أن العقد بإعارة اللاعب لمدة موسم واحد فقط مقابل 5 ملايين جنيهًا.

نهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات إعارة محمد صبحي حارس مرمى الفريق لنادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل خمسة ملايين جنيها يحصل عليها النادي الأبيض بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وسيتواجد في حراسة مرمى الزمالك الموسم المقبل كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد بعد رحيل جنش على سبيل الإعارة لفيوتشر وإعارة صبحي لفاركو.

وسيقوم الجهاز الفني للفريق الأبيض بتصعيد أحد الحراس الناشئين للتواجد كحارس ثالث في الفترة الحالية.

تلميحات عدوانية وحرب نسائية بسبب عودة النقاز للزمالك

ولمح محمد عبد الغني مدافع الزمالك إلى غضبه من عودة النقاز عن طريق ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كتب خلاله: "الناس بتشتري رضا المعووج وتتعوج على اللي شاري" الأمر الذي أثار الجدل حول رفض عبد الغني لعودة النقاز.

المثلوثي وجه رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تشير إلى أنه لم يكن يرغب في عودة منافسه على مركزه حيث كتب الناس معادن ونفائس فيهم الغالي وفيهم الرخيص وأعادت زوجة المثلوثي نشر هذا الحديث لترد زوجة النقاز بتلك الكلمات:"مهما تعددت قوتك أظل نقطة ضعفك" الأمر الذي تسبب في حرب نسائية بين زوجة النقاز وزوجة المثلوثي.

عودة النقاز لنادي الزمالك

ودعم عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك الثنائي بنشره صورته مع النقاز وصورة أخرى مع المثلوثي ليكون محايدا وبين هذا وذاك تبدو الأمور مشتعلة في الزمالك بسبب عودة اللاعب الدولي التونسي مرة أخرى.