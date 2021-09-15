/650309/الإعدام-شنقا-لسيدة-وعشيقها-بتهمة-قتل-زوجها-في-منطقة-المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لسائق توك توك وربة منزل، وذلك بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لزوج المتهمة الثانية وسرقته، حتى يتمكنان من ممارسة الرذيلة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الاعدام لربة منزل وسائق توك توك

تخلصت من زوجها ليخلو ليها الجو مع العشيق

وكشف تقرير الاتهام الوارد في أمر الإحالة، أن المتهمة الثانية اختمرت فى عقلها فكرة التخلص من زوجها، بعد أن أصبحت لا ترغب في الاستمرار فى العيش معه، وذلك لارتباطها عاطفيا بالمتهم «سائق التوكتوك» الذى والتى تحولت إلى علاقة كبيرة تطورت إلى ممارسة الرذيلة مع بعضهما، حيث قررت الزوجة الخائنة الاستعانة بعشيقها المتهم الأول فى التخلص من زوجها الضحية.

وأتضح من مستندات القضية، أن المتهمة«ربة منزل »، سهلت للمتهم الأول عشيقها الدخول إلى منزل الزوجية الخاص بها، وادخلته على زوجها الضحية خلال خلوده للنوم، وما أن ظفر به قام بخنقه بحبل أعده خصيصا لذلك الأمر، بمساعدة الزوجة الخائنة التى قامت بدورها بتكبليل زوجها المجنى عليه، بالإضافة إلى ان ا قامت بضربه عدة ضربات إصابته بإصابات عديدة، وذلك بقصد شل حركته وعدم تمكنه من المقاومة، لتسهل على عشيقها المتهم الأول التخلص منه.

كما أوضحت أيضًا مستندات القضية، أن المتهمان قاما بوضع جثة الزوج الضحية داخل شوال، وقاما باصطحابه مستقلين دراجة بخارية استوقفاها لتقلهما إلى أحد الأماكن الخالية من المارة بدائر قسم المرج، وقاما بالتخلص من الجثة وفرا هاربين.

بلاغ من المواطنين يفيد بالعثور على جثة شخص

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج المقدم حسين خيري، بلاغًا من المواطنين يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول وموضوع داخل شوال ونبقى فى أحد الأماكن الخالية من المارة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص، فى العقد الثالث من العمر.

ويجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية المجنى عليه، وتم تحديد شخصية مرتكبى الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل رجال مباحث القاهرة، تم ضبط المتهمة الأولى زوجة المجنى عليه، والتى دلت بدورها عن شريكها العشيق المتهم الثاني.

إعترافات المتهمين

وبمواجهتهما أعترفا بارتكابمها الواقعة للتخلص من زوج المتهمة، وأضافا أنهما نشبت بينهما علاقة غير شرعية، استمرت لفترة طويلة، وأنهما قرارا الزواج لكن الزوج كان يقف حائل بينهما، فقرارا التخلص منه بعد أن خططت المتهمة زوجة الضحية، وسهلت لعشيقها دخول مسكن الزوجية، لقتل زوجها المجنى عليه، كما أنها ساعدته فى حمل جثة المجنى عليه، والتخلص منها.

هذا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت بعقوبة الإعدام شنقا.