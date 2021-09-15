/650310/نانسي-نعيم-حملة-تشجيع-المواطنين-على-تلقي-لقاح-كورونا-توضح-دور-الدولة-في-الحفاظ-علي-الصحة-العامة

قالت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أصبحت ضروره حتمية بعد ان ثبت فاعليته بتقليل المضاعفات والعدوي لفيروس كورونا المستجد ،لافتة إلى أن تدشين حملة "معًا نطمئن .. سجل الآن"، التي ستجوب المحافظات لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لكورونا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا .

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة نانسي نعيم على لاطلاق حملة معا نطمئن..سجل الان

حملة معا نطمئن..سجل الآن

واكدت عضو لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب نانسي نعيم علي أن الدولة تسعي جاهدة ان توفره للجميع وبدون تمييز حتي انه اصبح الان بفرق متنقله تجوب المحافظه مناشدة مواطني محافظات مصر قائلة " اشجعكم جميعا للذين مازالوا لم يتقدموا لاخذ اللقاح ان يتوجهوا لأقرب مكان يتم فيه توزيع اللقاح وان نتعاون جميعاً في وقف العدوي وان نسترد حياتنا الطبيعيه مشيدة بحملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس " كورونا" في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين .

لقاح فيروس كورونا

وحذرت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب ، من الالتفات الي الشائعات التي تؤدي الي تأخر في تناول اللقاح مما سيزيد الامر خطورة مشيرة إلي أن فكره التطعيم الذي يجوب المحافظه هي فكره تعودنا عليها ومعتاده لدي القري وحتي المدن في اشاده الي دور مديريات الصحه ودور التمريض في اتاحه اللقاح للمواطنين وأن الدولة حريصة علي صحة المواطنين . ‏ ‏ ‏هذا ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس " كورونا"، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح تحت شعار "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والتي ستجوب المحافظات وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.