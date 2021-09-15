شنت إدارة تموين دشنا شمالى محافظة قنا بناءا على توجيهات السيد اللواء محافظ قنا وبتكليفات السيد وكيل وزارة التموين بقنا وبخط السير الصادر من السيد /كامل على محمد رئيس الرقابه التمونيه والمعتمد من السيد احمد جمال الدين مدير الاداره / شنت ادارة تموين دشنا حمله تمونيه اليوم الأربعاء ١٥/٩/٢٠٢١ شملت بندر دشنا وقراها.

ضبط حالات ذبح خارج السلخانة في قنا.. صور

وأسفرت الحمله عن ضبط ١٠ حالات ذبح خارج السلخانة وتكونت الحمله من السيد احمد جمال الدين احمد مدير عام الإدارة والسيد كامل على البطاحى رئيس الرقابه التمونيه والسيد محمود محمد على رئيس مكتب بندر دشنا.

حملة موسعة في قنا

يأتي هذا بالإشتراك مع شرطة المسطحات بقيادة الرائد هيثم محمد والقوه المرافقه له ومن الطب البيطرى د/فاطمه الزهراء د/عبد المعز سعد دمحمداحمد وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونيه والعرض على النيابه العامه للتصرف.

وتتابع مديرية التموين بقنا ضبط ومراقبة الاسواق بقنا والتعامل الفورى فور تلقى اى بلاغ من اى مواطن بقنا والتعامل الحاسم خاصة مع محلات الجزارة وجميع منافذ بيع مواد الأغذية التى تبيع مزاد منهية الصلاحية او تبالغ فى ارتفاع الأسعار.

العثور على تمساح في قنا

رصدت أهالي قرية الغرابوه أثناء مرورهم بجوار ترعة المياه بالقرية التابعه لمركز دشنا شمالى محافظة قنا ظهور تمساح يسبح بالترعة مما سبب زعر وخوف بين أهالى القرية.

وتجمع أطفال وأهالى القرية حول التسماح بشاطىء الترعة لمراقبة سيره داخل مياه الترعة ومحاولة إبلاغ الجهات الأمنية بكل مايدور بشأن تجوله أمام الأهالي. وتمكنت الأهالي من إخراج التمساح من الترعة، وبعد فحصه تبين مقتل التسماح من قبل أهالى القرية.