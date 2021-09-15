/650313/طلبوا-فدية-100-ألف-جنيه-القبض-على-8-أشخاص-وراء-اختطاف-مزارع-بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد المواطنين بمحافظة القليوبية وتحديد وضبط الجناة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص في القليوبية

اتصالا هاتفيا من مجهول .. ومليون جنيه

وكان رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من «مزارع - مقيم بدائرة المركز» يفيد بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول من هاتف شقيقه «مزارع»، وأبلغه خلاله أن شقيقه مُحتجز لديه وطلب مبلغ مليون جنيه لإطلاق سراحه ومعاودته الاتصال به وإنزال المبلغ المطلوب لـ 100 ألف جنيه.

وأضاف المُبلغ أن شقيقه كان متواجدًا بالأرض الزراعية الخاصة بهما، لحراستها وبعد تلقيه الاتصال قام بالبحث عنه فلم يجده.

القبض على 7 متهمين في واقعة الإختطاف

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «8 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية»، كما أمكن تحديد مكان احتجاز الضحية بشقة سكنية مستأجرة طرف أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم استهداف الشقة المُشار إليها، وتم القبض على 7 من المتهين، وتحرير المختطف، بمواجهتهم أمام جهات التحقيق، اعترفوا بارتكاب الواقعة لعلمهم بثراء شقيقه ومساومته على دفع مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جار تكثيف الجهود، لضبط المتهم الهارب.