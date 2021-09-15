النيابة تأمر بتشريح جثة خفير قُتل بطلق ناري أثناء حراسته لموقع إنشاءات في 6 أكتوبر

/650316/النيابة-تأمر-بتشريح-جثة-خفير-قتل-بطلق-ناري-أثناء-حراسته-لموقع-إنشاءات-في-6-أكتوبر

قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بتشريح جثة خفير خاص لقى مصرعه، نتيجه أصابته بطلق نارى أطلقه مجهول، واستعلمت عن الحالة الصحية لأخر أصيب فى الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، للوقوف على ملابسات الواقعة، لاستكمال التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع خفير قتل بطلق نارى أثناء حراسته لموقع إنشاءات بمدينة 6 أكتوبر

تفاصيل الواقعة

هذا ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة، في جريمة مقتل خفير خاص، وإصابة شقيقه، «خفير» نتيجة إطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات الأولية أن القتيل والمصاب خلال عملهما في حراسة موقع بناء تحت الإنشاء تعرضا لإطلاق نار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، إخطارا يفيد مقتل خفير خاص وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات أتضح أن المجني عليهما يعملان في حراسة المعدات الخاصة بموقع بناء تحت الإنشاء، وأن مجهول أطلق النار عليهما، مما أسفر في الحال عن مقتل أحدهما إصابة آخر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري الاستماع لأقوال المصاب لكشف غموض الحادث، وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالإعدام شنقا لسائق توك توك وربة منزل، وذلك بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لزوج المتهمة الثانية وسرقته، حتى يتمكنان من ممارسة الرذيلة.

تخلصت من زوجها ليخلو ليها الجو مع العشيق

وكشف تقرير الاتهام الوارد في أمر الإحالة، أن المتهمة الثانية اختمرت فى عقلها فكرة التخلص من زوجها، بعد أن أصبحت لا ترغب في الاستمرار فى العيش معه، وذلك لارتباطها عاطفيا بالمتهم «سائق التوكتوك» الذى والتى تحولت إلى علاقة كبيرة تطورت إلى ممارسة الرذيلة مع بعضهما، حيث قررت الزوجة الخائنة الاستعانة بعشيقها المتهم الأول فى التخلص من زوجها الضحية.

وأتضح من مستندات القضية، أن المتهمة «ربة منزل »، سهلت للمتهم الأول عشيقها الدخول إلى منزل الزوجية الخاص بها، وادخلته على زوجها الضحية خلال خلوده للنوم، وما أن ظفر به قام بخنقه بحبل أعده خصيصا لذلك الأمر، بمساعدة الزوجة الخائنة التى قامت بدورها بتكبليل زوجها المجنى عليه، بالإضافة إلى ان ا قامت بضربه عدة ضربات إصابته بإصابات عديدة، وذلك بقصد شل حركته وعدم تمكنه من المقاومة، لتسهل على عشيقها المتهم الأول التخلص منه.