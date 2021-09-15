/650318/هشام-جمال-عن-إعجاب-محمود-الخطيب-بأغنية-الأهلي-القمة-اتفاجئت-لما-سقفلنا

أعرب الفنان المصري هشام جمال عن دهشته وسعادته بتصفيق كابتن محمود الخطيب له ولزملاءه بعدما انتهوا من غناء أغنية «الأهلي القمة»، التي تم تسجيلها احتفالًا بتحقيق النادي الأهلي للنجمة العاشرة.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان هشام جمال على إعجاب كابتن محمود الخطيب بأغنية الأهلي القمة.

هشام جمال في حفل تدشين النجمة العاشرة

نشر جمال صورة للخطيب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، والتي ظهر بها وهو يصفق لهم بعدما انتهوا من غناء «الأهلي القمة»، وعلق عليها قائلًا: "اتفاجئت لما نزل من على المسرح وعرفت أن الأسطورة كابتن محمود الخطيب وقف يسقفلنا أنا وزمايلي بعد الأغنية.. مبروك النجمة العاشرة".

شارك نخبة من مطربي الفن وعلى رأسهم هشام جمال وأحمد سعد ورامي جمال وفرقة واما، التي تضم أحمد الشامي وأحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي، في حفل تدشين النجمة ‏العاشرة ‏على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم على ملعب التتش، وذلك من خلال أغنية «الأهلي ‏القمة اسم على مسمى».

أغنية الأهلي القمة

أغنية «الأهلي القمة» من كلمات المؤلف أيمن بهجت قمر، وغناء رامي جمال، وفريق وما، وأحمد سعد، وهشام جمال.

كلمات أغنية الأهلي القمة

وتقول كلمات أغنية الأهلي القمة: "سلمة بعدها سلمة، بيطول الأهلي السما.. وأدى اسمه وفوق الكل وعالي.. ودولاب بطولات عمال يتملي، يتشرف اللي انتمنى لأهلي القمة.. اسم على مسمى.. أهلي وفي دمي بتشجيعه بتباهي، هتزيد وتعلي.. احسبلي وقولي في السنة شوف كام بطولة حققناها، مرحلة بعدها مرحلة.. والرجالة مكملة، ده محلي وقاري عالمي وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة ومنتهية المسألة، الأهلي القمة، اسم على مسمى.. أهلي وفي دمي بتشجيعه بتباهي، هتزيد وتعلي.. احسبلي وقولي في السنة شوف كام بطولة حققناها، إنجاز بالجهد أتدفع والكل في حبه اندفع، فكر وخطة وتكتيك ودراسة نتيجته ده باصها ده شاتها رصاصة معاها الكاس اترفع،الأهلي القمة، اسم على مسمى.. أهلي وفي دمي بتشجيعه بتباهي، هتزيد وتعلي.. احسبلي وقولي في السنة شوف كام بطولة حققناها، الأهلي وبعده ولاده يجو.. وده سر وأسباب تتويجه، القيم الأخلاق والحكمة.. ده يساوي نجمة وراها نجمة، الأهلي القمة، اسم على مسمى.. أهلي وفي دمي بتشجيعه بتباهي، هتزيد وتعلي.. احسبلي وقولي في السنة شوف كام بطولة حققناها".

حظيت أغنية «الأهلي القمة» على اهتمام كبير من قبل جمهور القلعة الحمراء، والتي تمت إذاعتها في احتفالية تدشن النجمة العاشرة للنادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب ولاعبي ورموز النادي وقيادته، في يوم بهيج وحفل أسطوري.

حفل تدشين النجمة العاشرة

وشهد حفل تدشين النجمة العاشرة حضور رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل ‏نجوم ‏الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة.‏

تأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة ‏القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.‏

واتخذت إدارة النادي العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة باحتفالية «تدشين النجمة ‏العاشرة»، حيث تقرر دخول السادة الضيوف ورجال الإعلام من باب النادي المطل على ‏مستشفى المعلمين، وقامت إدارة النادي باستئجار جراج الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة ‏المجاور لمقر النادي بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات السادة الضيوف.‏