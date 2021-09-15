/650319/خاص--تعرف-على-أسباب-رحيل-محمد-صبحي-من-الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أسباب رحيل محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال المصدر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تمسك بعودة صبحي بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم المنقضي.

وأكد المصدر أن اللاعب طلب من مسئولي الزمالك زيادة القيمة المالية في عقده التي تبلغ مليون جنيه أو الموافقة على إعارته مرة أخرى.

وشدد قائلاً أن مسئولي الزمالك رفضوا زيادة قيمة عقد اللاعب، ووافقوا على إعارته في ظل تمسكه هو الآخر باستمراره في المشاركة أساسياً وعدم العودة إلى مقاعد البدلاء مرة أخرى. وقال المصدر أن كارتيرون رفض رحيل اللاعب ولكن رغبة الأخير حسمت مصيره بخروجه إلى نادي فاركو على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

وأردف المصدر تصريحاته قائلاً أن كارتيرون كان يضع صبحي حارس ثاني بعد محمد أبوجبل ومحمد عواد ثالثاً، وذلك بعد رحيل محمود عبدالرحيم "جنش"، قبل أن تتغير الأوضاع.

وأتم المصدر تصريحاته مؤكداً أن الترتيب الآن أصبح أبوجبل في المرتبة الاولى، ويليه عواد، على أن يتم الاستعانة بأحد حراس قطاع الناشئين ليكون في ترتيب حراس مرمى الزمالك.

وأتم المصدر تصريحاته مؤكداً أن الترتيب الآن أصبح أبوجبل في المرتبة الاولى، ويليه عواد، على أن يتم الاستعانة بأحد حراس قطاع الناشئين ليكون الحارس الثالث في ترتيب حراس مرمى الزمالك.

نهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات إعارة محمد صبحي حارس مرمى الفريق لنادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل خمسة ملايين جنيها يحصل عليها النادي الأبيض بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وسيتواجد في حراسة مرمى الزمالك الموسم المقبل كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد بعد رحيل جنش على سبيل الإعارة لفيوتشر وإعارة صبحي لفاركو.

وسيقوم الجهاز الفني للفريق الأبيض بتصعيد أحد الحراس الناشئين للتواجد كحارس ثالث في الفترة الحالية.

تلميحات عدوانية وحرب نسائية بسبب عودة النقاز للزمالك

ولمح محمد عبد الغني مدافع الزمالك إلى غضبه من عودة النقاز عن طريق ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كتب خلاله: "الناس بتشتري رضا المعووج وتتعوج على اللي شاري" الأمر الذي أثار الجدل حول رفض عبد الغني لعودة النقاز.