/650320/خاص-تعرف-على-قيمة-عقد-علي-معلول-مع-الأهلي-والادارة-توافق-على-طلب-اللاعب-الأخير-وتجديد-التعاقد-رسميا

تمكن النادي الأهلي من إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقد على معلول مع الأهلي خلال الفترة القادمة، وذلك بعد جولة من الطلبات التي كان يطلبها اللاعب خلال العقد الأخير له في الملاعب.

وعلم موقع دوت الخليج، أن أمير توفيق نجح في إنهاء صيغة العقد الجديد مع اللاعب، والموافقة على الطلب الذي كان يعيق تجديد التعاقد، وهو أن يكون لمدة 3 سنوات وليس موسمين فقط.

ويرى على معلول أن العقد القادم هو الأخير له مع الأهلي وربما في ملاعب كرة القدم، ويريد عدم الرحيل عن جدران القلعة الحمراء إلا مع قرار اعتزال كرة القدم.

علي معلول أهلاوي لمدة 3 مواسم

أما القيمة المالية لعقد اللاعب ستكون مليون و500 ألف دولار، بزيادة مالية 400 ألف دولار عن قيمة اللاعب في العقد القديم، حيث كان يحصل على مبلغ مليون و 100 ألف دولار.

بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك زيادة مالية في السنة الثانية والثالثة 100 ألف دولار، بجانب نسبه اللاعب من الإعلانات في المواسم الثلاثة القادمة.

وبذلك يسدل الستار على تجديد تعاقد على معلول مع النادي الأهلي، ويقطع الطريق أمام الأندية التي ترغب في التعاقد معه خلال الموسم القادم.

مع نهاية غلق باب الترشيح لعضوية رابطة الأندية المحترفة التي تجرى انتخاباتها يوم ١٩ سبتمبر الجاري، ويكون من مهامها إدارة المسابقات المختلفة وفق ما هو مطبق في جميع دوريات العالم الكبرى، رشح نصف أندية الدوري أحمد دياب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ليكون عضوا بلجنة الأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأرسلت أندية فيوتشر وبيراميدز والإسماعيلي والاتحاد السكندري، وغزل المحلة ومصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني وفاركو، ترشيحاتها إلى اتحاد الكرة وجميعا حمل اسم أحمد دياب.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الخاصة بالرابطة وخلالها يتم اختيار رئيس الرابطة والأعضاء وبدء مهمة إدارة المسابقات.

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وأنه في انتظار نشر لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد في الجريدة الرسمية، حيث تم ارسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات نشرها حتى يمكن للاتحاد الدعوة للانتخابات وفق اللائحة والقانون.