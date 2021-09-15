/650321/بدء-لقاء-رئيس-النواب-بنظيره-العراقي-والوفد-المرافق-له

دوت الخليج

ويتضمن اللقاء دعم العلاقات المصرية العراقية فى ضوء التطورات بالمنطقة، ويشارك باللقاء أيضا عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب ذات الصلة، حيث يعد هذا اللقاء الثانى للمستشار الدكتور حنفى جبالى الذى يلتقى فيه رؤساء برلمانات بأروقة مجلس النواب المصرى، من انطلاق الفصل التشريعى الثانى، حيث سبق له وأن استقبل رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا والوفد المرافق له.

يشار إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أجرى أو زيارة خارجية له الفصل التشريعى الثانى للنمسا الأسبوع الماضى حيث المشاركة بمؤتمر رؤساء البرلمانات العالمى النمسا، وأيضا القمة البرلمانية لمكافحة الإرهاب، فى ضوء جهود الدبلوماسية البرلمانية حيث التقى العديد من رؤساء البرلمانات على هامش المشاركة.

البرلمان يستعد لاستقبال رئيس النواب العراقى غدا

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مدار دور الانعقاد الأول الفصل التشريعى قام بدو تشريعى ورقابى كبير حيث تماس بشكل مباشر مع قضايا الوطن والمواطن والعمل على تفعيل الدور الرقابى علي أداء الحكومة بشكل مختلف عن الفصل التشريعى الأول، حيث تم استدعاء عدد كبير من وزراء الحكومة ومواجهتهم بما تم فى برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى على مدار الفترة الماضية وما لم يتحقق مع إصدار العديد من التوصيات ذات الصلة بكل مجال.

اللجان النوعية بمجلس النواب أيضا عملت على متابعة العديد من الملفات ونظر جميع الأدوات الرقابية التى تقدم بها الأعضاء بمختلف المجالات، ونظر التشريعات التى تمت إحالتها من الحكومة أو تقديمها من الأعضاء لإعداد التقارير الخاصة بها وعرضها علي الجلسة العامة وإقرارها من جانب الأعضاء بعد مناقشات موسعة من جانب الحكومة والأعضاء أيضا.

مجلس النواب أيضا من المنتظر أن يعود لعقد جلساته مرة أخرى فى الخميس الأول من أكتوبر بحسب الدستور وقانون مجلس النواب، حيث من المنتظر أن يوجه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة للانعقاد بحسب الدستور.