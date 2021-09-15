مجلس الوزراء يتخذ 11 قرارا فى اجتماعه الـ 160

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذى يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وتأتى هذه الخطوة فى ضوء المتغيرات المتسارعة التى تشهدها صناعة السياحة، وعلى النحو الذى يساهم فى تمكين المجلس الأعلى للسياحة من أداء دوره فى اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، إلى جانب متابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة، فضلاً عن اعتماد التقرير السنوى للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وكذلك اعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحى.

كما وافق مجلس الوزراء على تصرف وزارة النقل بالبيع فى قطعة أرض آلت إليها عن طريق مزاد، بمساحة 2100 م2، بمنطقة سموحة بسيدى جابر، بمحافظة الإسكندرية لصالح جامعة فاروس، وذلك فى ضوء ما تقتضيه المصلحة الاقتصادية المتمثلة فى استغلال العائد من البيع فى تمويل بعض المشروعات التابعة لوزارة النقل بحسب أولوياتها.

وافق مجلس الوزراء أيضًا على مقترح التعويض المستحق والواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز جزئى أو كلى، أو لأسرة المتوفى، نتيجة مزاولة المهنة، وفقًا لضوابط الصرف المقررة بلائحة النظام الأساسى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ووفقًا لمقترح التعويض، يصل مبلغ التعويض إلى 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى أو لأسرة المتوفى، ويتراوح المبلغ مابين 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه بحسب تصنيف حالات العجز الجزئى بسبب المهنة.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة النظام الأساسى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحيث يتضمن الضوابط والاجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الإجتماعية التى يجوز تقديمها للعاملين فى المجال الطبى، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتوارى معتمد.

ووافق المجلس على التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة 5 مدارس تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، حرصًا على حسن سير العملية التعليمية بهذه المدارس وتحسين مخرجاتها، وتأتى هذه الإجراءات فى إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية وما يتبعها من مدارس، من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل واحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، والتى يسرى عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، كما تم بحث عدد من البدائل المتعلقة بالتعامل مع شاغلى الوحدات السكنية وغير السكنية داخل نطاق المشروع، على النحو الذى يحقق أهداف الدولة من وراء هذا المشروع الحضارى فى توطين الحرف اليدوية وإعادة اظهار رونق هذه المناطق الأثرية وقيمتها التاريخية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2021، بشأن استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها بعدد من مشروعات بعض الوزارات.. فضلاً عن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام على بعض المساحات من الأراضى، وإعادة تخصيصها لصالح هيئة السلع التموينية، لاستخدامها فى إقامة صوامع غلال، بمحافظات: الإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، وبنى سويف، وسيتم التنسيق بين وزارتى التموين والزراعة لسداد القيمة المستحقة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم" الجامعات الكندية فى مصر"، لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد بجمهورية مصر العربية، بحيث "يُضاف إلى المادة السابعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن برنامج الماجستير فى إدارة الأعمال التنفيذية"، كما "يُضاف إلى المادة التاسعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن ماجستير فى إدارة الأعمال التنفيذية".

ووافق أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قيام مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر باستضافة فرع لجامعة رايرسون بجمهورية مصر العربية، بهدف الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى بمصر، إضافة إلى العمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى دولة كندا، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية بمصر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به، على أن يعمل الفرع على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.

ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لاستضافة مدينة الأقصر الحدث الدولى "يوم المدن العالمى" فى أكتوبر المقبل.. فضلاً عن موافقته على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( شركة سايلو فودز) بشأن منظومة التغذية المدرسية، فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير منظومة التغذية المدرسية وتقديم وجبات للطلاب تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التى يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، بدءا من مرحلة رياض الأطفال، ووصولاً إلى المرحلة الثانوية العامة طبقا للمناطق المستهدفة.