التعليم العالى: إقبال الطلاب الوافدين للتسجيل بمنصة ادرس فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير تقدم 17.511 طالب وافد للالتحاق بالمرحلة الجامعية، و1.886 طالبا وافدا للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا، و137 طالبا وافدا لمرحلة التدريب قصير المدى (مرحلة الامتياز لكليات الطب).

وأفاد التقرير إعلان ترشيح 14.800 طالب وافد بالمرحلتين الجامعية والدراسات العليا حتى الآن، وبدأت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين استقبال الملفات الخاصة بهم، وإصدار إفادات القبول تمهيدا لبدء دراستهم خلال العام الجامعى 2021-2022.

وأشار التقرير إلى تقديم الطلاب الوافدين الحاصلين على الثانوية المصرية على منصة (ادرس فى مصر) حيث يعمل القائمون على المنصة بتغذية المنصة بالحدود الدنيا للكليات والمعاهد طبقا للتنسيق المصرى 2021-2022.

وتوفر المنصة للطلاب الوافدين العديد من التيسيرات، سواء فى إرسال الشهادات والوثائق، والتى يمكن للطلاب إرسالها من خلال التسليم باليد أو السفارات أو خدمة البريد السريع، مع توفير خدمة الدفع الإلكترونى أو الإيداع البنكى لمقابل خدمات التنسيق.

ويمكن للطالب الوافد الحفاظ على مقعده المرشح له، من خلال سداد مقابل الخدمات المحددة لحين إتمام إرسال ملف أوراقه.

وأشار التقرير أنه يمكن للطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية التسجيل على منصة (ادرس فى مصر) من خلال الرابط https://admission.study-in-egypt.gov.eg

كما يمكن التقديم من خلال استخدام تطبيق (ادرس فى مصر) على متجر Google Play & App Store والذى يمكن تحميلهم من خلال الروابط:

https://apps.apple.com/us/app/study-in-egypt-admission/id1522209365

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studentmobile

وذكر التقرير أن منصة (ادرس فى مصر) تأتى ضمن منظومة تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، والعمل على تحويل مصر إلى أكبر مركز تعليمى فى الشرق الأوسط فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد التقرير العمل على تيسير إجراءات قبول الطلاب، حيث لا يحتاج الطالب خلال عملية التقديم سوى صورة من جواز السفر السارى، وشهادة الثانوية العامة الحاصل عليها أو ما يعادلها.

وتقوم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بفحص وترشيح الطلاب على الرغبات الأولى لهم خلال فترة لا تتجاوز من ثلاثة إلى ستة أيام عمل، يتمكن الطالب بعدها من إتمام إجراءات تنفيذ الترشيح، سواء من خلال الخدمات المستحدثة من إرسال المستندات الأصلية مصدقة عبر البريد السريع، واستخدام الدفع الإلكترونى أو من خلال تسليم المستندات بمقر الإدارة بـ 7 شارع إبراهيم أبو النجا، حى السفارات، مدينة نصر والتى تشمل الآتى:

(أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة، صورة جواز السفر سار، عدد 6 صور شخصية حديثة، نتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التى تتطلب هذا الاختبار، إيصالات سداد مقابل خدمات التقدم على الموقع والتنسيق وحداثة المؤهل إن وجد، صورة من الترشيح المبدئى المرسل من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى).

وأضاف التقرير أن الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين تقدم لقاءين أسبوعيا يومى الإثنين للمرحلة الجامعية، والأربعاء لمرحلة الدراسات العليا، تحت مسمى (إحنا معاك– ادرس فى مصر) للتعرف على المشكلات التى تواجه الطلاب الوافدين، والإجابة عن أية استفسارات تتعلق بعمليات التقديم على منصة (ادرس فى مصر) أو للاستفسار عن الجامعات المصرية والبرامج المميزة بها.

جدير بالذكر أنه تدعيما لتدريب كافة المتعاملين مع منصة (ادرس فى مصر) قامت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بعقد العديد من الورش التدريبية، شملت الملحقيات الثقافية للسفارات الأجنبية بمصر، وإدارات شئون الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، والمكاتب الثقافية المصرية بالخارج؛ بهدف التعرف على آليات التعامل مع المنصة.