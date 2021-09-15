وزيرة البيئة: إطلاق منظومة لتحسين هواء القاهرة ومحافظات الدلتا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزيرة محاور خطة هذا العام والتى ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية تتمثل فى متابعة إجراءات جمع وكبس وتدوير قش الأرز بمحافظات المنظومة.

وكشفت الوزيرة خطة حل أزمة قش الأرز، من خلال تكثيف حملات التفتيش للحد من الانبعاثات الناتجة عن مصادر التلوث المحتملة التفتيش على المنشآت الصناعية، وفحص عوادم السيارات ومراقبة المقالب العشوائية للمخلفات الصلبة لمنع الاشتعالات، وتكثيف الرصد والمتابعة عن طريق الأقمار الصناعية والانذار المبكر والتطبيقات الحديثة لتحليل بيانات ومؤشرات جودة الهواء وخدمات استقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الارز والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى تكثيف ندوات التوعية واللقاءات المباشرة مع المزارعين حول اجراءات الحد من نوبات تلوث الهواء وطرق الاستفادة من قش الأرز.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الجهود المبذولة على مدار الأعوام الماضية نجحت فى تحويل التحدى الكبير إلى فرصة اقتصادية، وتحويل الأزمة إلى منتج اقتصادى يدر عائدا ماديا، بدلا من حرقه مسببا انبعاثات ملوثة للهواء، موضحة أن الجهود ساهمت فى توفير حوالى 20 ألف فرص عمل مؤقتة مباشرة وغير مباشرة، كما وصل العائد الإقتصادى للمنظومة إلى حوالى 2.6 مليار جنيه.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الخطة ستتضمن تنسيقات مع عدة جهات، حيث سيتم التنسيق مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية لتنظيم وإدارة المخلفات الزراعية والبلدية لا مركزيا وخفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات،بالإضافة إلى التنسيق مع السادة المحافظين لاستصدار قرارات لتنظيم عمل الفواخير والمكامير النباتية خلال فترة أزمة تلوث الهواء الحادة، مع تكثيف حملات التفتيش وإزالة المكامير العشوائية،