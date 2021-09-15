اليوم.. أندريه زكى يفتتح الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر فى المنيا

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر بمركز مغاغة فى محافظة المنيا، وذلك بعد تجديدها بالكامل.





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