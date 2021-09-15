إنفوجراف- معا نطمئن.. سجل واحصل على لقاح كورونا فى نفس اليوم

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكترونى لتلقى لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg





والإنفوجراف التالى يوضح أبرز الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإطلاق الحملة وتنفيذها لتحقق النتائج المرجوة منها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة وسائل تواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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