جدة - نرمين السيد - أعلن السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أوراق اعتماد أربعة وعشرين سفيراً جديداً إيذاناً ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة.





وأوضح راضى، أن الرئيس السيسى، تمنى التوفيق والنجاح للسفراء الجدد فى عملهم بمصر، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم فى المجالات كافة. وصرح المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السفراء الجدد هم: ضراب الدين قاسمى – سفير جمهورية طاجيكستان. داتاكاران جبردهان – سفير جمهورية موريشيوس. أجيت جوبتييه – سفير جمهورية الهند. ديان انجليوف كاتراتشيف – سفير جمهورية بلغاريا. فيليبى شيدومو - سفير جمهورية موزمبيق. نورا أبا ريمى - سفير جمهورية نيجيريا. شيخ راشد ملاشى- سفير جمهورية بوروندى. هوكان ايمسجورد- سفير مملكة السويد. عوبيد بوامة أكوا- سفير جمهورية غانا. سيدى محمد محمد عبد الله- سفير الجمهورية الموريتانية. فرانك هرتمان- سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية. زمانى بن إسماعيل- سفير جمهورية ماليزيا. أدريانا ليسيدينى- سفيرة جمهورية أوروجواى الشرقية. سالم بن مبارك آل شافى- سفير دولة قطر. أرتوراس جايليوناس- سفير جمهورية ليتوانيا. هيلدا كليمتسدال- سفيرة مملكة النرويج. تشوناى ايليمى حسن- سفير جمهورية تشاد. أحمد على برى- سفير جمهورية جيبوتى. جاريث كريستوفر بايلى- سفير المملكة المتحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. متحدث الرئاسة ينشر أسماء 24 سفيرا جديدا فى القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.