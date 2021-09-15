جبالى لـ الحلبوسى: نتطلع لتعزيز التعاون بين مجلسى النواب المصرى والعراقى

جدة - نرمين السيد - التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، ظهر اليوم الأربعاء، محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى، والذى يزور مصر على رأس وفد برلمانى عراقى رفيع المستوى.





ورحب جبالى، برئيس مجلس النواب العراقى، والوفد المرافق له، مؤكدا أن تلك الزيارة تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخما إيجابيا على كافة المستويات.

وعلى الصعيد البرلمانى، أشار جبالى إلى أن مجلس النواب المصرى يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلمانى مع مجلس النواب العراقى، بما يمثل قوة دفع ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جهته، شدد الحلبوسى، على اعتزازه بتلك الزيارة والتى تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تناميا إيجابيا ملحوظا، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمنا الدور المصرى الريادى فى دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعا إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلمانى، بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

فى نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب العراقى والوفد المرافق فى جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية للمجلس ومتحف المجلس، استمع خلالها وفد مجلس النواب العراقى إلى شرح وافى لتاريخ الحياة النيابية المصرية.