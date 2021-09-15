التقى السفير ياسر الشواف، سفير مصر لدى بنما، مع المدير العام لمنطقة كولون الحرة “جيوفاني فيراريو”، حيث تم تناول أوجه التعاون المختلفة والممكنة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة كولون الحرة في ضوء الاهتمام الذي توليه كل من مصر وبنما لتلك المناطق، وبالنظر إلى العائد الاقتصادي لكليهما على الاقتصاد الوطني للدولتين.
وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية دفع التعاون الثنائي بين المنطقتين من خلال تبادل الخبرات والزيارات بهدف مناقشة واستكشاف أفضل السبل لإدارة وتشغيل المناطق والموانئ الاقتصادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصري في بنما يلتقي المدير العام لمنطقة كولون الحرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.