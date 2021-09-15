السفير المصري في بنما يلتقي المدير العام لمنطقة كولون الحرة

التقى السفير ياسر الشواف، سفير مصر لدى بنما، مع المدير العام لمنطقة كولون الحرة “جيوفاني فيراريو”، حيث تم تناول أوجه التعاون المختلفة والممكنة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة كولون الحرة في ضوء الاهتمام الذي توليه كل من مصر وبنما لتلك المناطق، وبالنظر إلى العائد الاقتصادي لكليهما على الاقتصاد الوطني للدولتين.

وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية دفع التعاون الثنائي بين المنطقتين من خلال تبادل الخبرات والزيارات بهدف مناقشة واستكشاف أفضل السبل لإدارة وتشغيل المناطق والموانئ الاقتصادية.