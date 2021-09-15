عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام.. وعبده صالح للانضباط

قرر اتحاد الكرة تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد أول أكتوبر المقبل، فيما تستمر اللجنة الحالية لتسيير الأعمال حتى نهاية الشهر الحالي. كما قرر الاتحاد تعيين المستشار محمد عبده صالح رئيسا للجنة الانضباط والدكتور عادل موسى رئيسا للجنة شئون اللاعبين و خالد كامل رئيسا للجنة مسابقات القسم الثاني وعادل محفوظ رئيسا للجنة مسابقات القسم الثالث. تم تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الأول انتظارًا لانتخابات رابطة الأندية المقرر اقامتها الأحد المقبل. كما قرر الاتحاد المصري إرجاء تشكيل لجان فض المنازعات وتراخيص الأندية واللاعبين المحترفين والتطوير لوقت لاحق.

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