رئيس النواب يلتقي نظيره العراقي ويؤكد: العلاقات بين البلدين تشهد زخماً إيجابياً على كافة المستويات.. والحلبوسي: نثمن الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن العراق

/650333/رئيس-النواب-يلتقي-نظيره-العراقي-ويؤكد العلاقات-بين-البلدين تشهد-زخما-إيجابيا-على-كافة-المستويات-والحلبوسي نثمن-الدور-المصري-الريادي-في-دعم-وتعزيز-أمن-العراق

العلاقات المصرية – العراقية تشهد زخماً إيجابياً على كافة المستويات.

نقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وندعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، ونثمن دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية

نتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب العراقي، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

رئيس النواب العراقي:

نثمن الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن العراق

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ظهر اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر ، السيد/ محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي يزور مصر على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى.

دوت الخليج

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكداً على أن تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

و اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، استمع خلالها وفد مجلس النواب العراقي إلى شرح وافي لتاريخ الحياة النيابية المصرية.

رئيس النواب العراقي: نثمن الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن العراق

وأكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على اعتزازه بزيارة للقاهرة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات.

جاء ذلك فى لقاءه بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ظهر اليوم الأربعاء حيث يزور مصر على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.