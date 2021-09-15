/650322/18-سبتمبر-محاكمة-الطبيب-عمرو-خيري-فى-واقعة-اسجد-لكلبي

حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة، جلسة السبت، 18 سبتمبر المقبل لمحاكمة الطبيب عمرو خيري، واثنين آخرين بتهمة التنمر على ممرض، والمعروفة إعلاميًا بـ واقعة السجود للكلب.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة المتهمين في واقعة التنمر على الممرض

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين (الطبيب عمرو خيري، وطبيب، وموظف بمستشفى خاص)، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.

بيان النيابة العامة

وقال بيان للنيابة: إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأكمل: أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

وتابع: كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمَرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.