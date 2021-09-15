دنيا سمير غانم تحيي ذكرى الأربعين لوالدتها بكلمات مؤثرة

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حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على إحياء الذكرى الأربعين لرحيل والدتها النجمة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

دوت الخليج يرصد مراسم إحياء الفنانة دنيا سمير غانم للذكرى الأربعين لرحيل والدتها.

دنيا سمير غانم تتوجه بالدعاء لوالدتها في ذكراها الأربعين

نشرت دنيا صورة لوالدتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة قائلة: "اليوم الـ ٤٠ على فراقك يا أمي، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها..اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله إلا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض تغمدها برحمتك يا ارحم الراحمين".

وتابعت: "اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وارها مكانها من الجنة وقل لها أدخلى من أي باب تشائين، اللهم انها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها انك انت الغفور الرحيم،اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك، اللهم ارجع نفسها اليك راضية مرضيه وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين،اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى نزلا لها،اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقاها هناك بزوجها، اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا،اللهم اظلها تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك،اللهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والاخيار والابرار،اللهم اكتبها عندك من الصابرين وجازها جزاء الصابرين"

واختتمت دنيا حديثها قائلة: "اللهم إنها في كفالتك وفي ضيافتك فهل جزاء الضيف إلا الاكرام والاحسان، اللهم افتح لها ابواب جنتك وابواب رحمتك اجمعين، اللهم اني اسالك يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض يا ذا الجلال والاكرام، ان تجعلها من الذين اذا احسنوا استبشروا، اللهم اني اسالك يا ارحم الراحمين ان تكون ممن بشرت عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان،اللهم اني اسالك لها الدرجات العلى من الجنة وادخلها الجنة واسالك لها خلاصا من النار سالمة وادخلها الجنة آمنة، اللهم أغفر لأمي وأبي وأرحمهم وأعف عنهم وأفتح أبواب السماء لروحهم برحمتك يا أرحم الراحمين".

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي. ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

تشيع جثمان دلال عبد العزيز

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.