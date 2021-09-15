/650327/وفد-من-المعهد-المتحد-للعلوم-النووية-بروسيا--يزور-المتحف-المصري-بالتحرير

استقبل المتحف المصري بالتحرير ظهر اليوم الأربعاء وفد رفيع المستوى من المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا ضم رئيس المعهد وعدد من رؤساء المعامل البحثية ومسئولى التعاون الدولى بالمعهد، وكان في استقبالهم الأستاذة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف

ويرصد دوت الخليج تفاصيل زيارة الوفد الروسي للمتحف المصري

وزارَ الوفد قاعات العرض المختلفة للمتحف على مدار ساعتين رافقهم خلالها الأستاذ أحمد سمير أمين بالمتحف، حيث استمتعوا بمشاهدة كنوز المتحف والتي انبهروا بجمالها ورونقها حيث تعبر عن مدي عراقة الحضارة المصرية وتفردها.

سعادة الوفد الروسي بزيارة مصر

هذا وقد حرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية بالمتحف، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.

مشروع ترميم هرم زوسر المدرج

وفي سياقٍ متصل ، اجتمع وزير السياحة والآثارالدكتور خالد العناني مع المجلس الأعلى للآثار وشكر المجلس على الجهد المبذول لاستكمال مشروع ترميم المجموعة الجنائزية للملك زوسر بمنطقة آثار سقارة والذي بدأ عام ٢٠٠٦، حيث تم الانتهاء من مشروع ترميم هرم زوسر المدرج وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء في مارس العام الماضي، كما تم أول أمس الاثنين الانتهاء من مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بالكامل، حيث سيتم السماح بزيارة السلم والبئر حتى التابوت فقط، وما دون ذلك من ممرات داخلية ستكون مغلقة أمام الزيارة ( فتح خاص)، مشيرًا إلى العمل المتميز الذي تم في هذا المشروع والذي طالما طالبت به منظمة اليونسكو على مدار سنوات طويلة لأن منطقة سقارة هي إحدى المناطق التابعة لجبانة منف المسجلة على مواقع التراث العالمي.

ترميم قصر محمد علي بشبرا

كما استعراض الاستعدادات النهائية بمشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا وآخر ما آلت إليه الأعمال بالمرسى السياحي الموجود أمامه، تمهيدا لافتتاحه خلال الربع الأخير من العام الحالي، وكذلك تم مناقشة الأعمال النهائية لمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج لمحافظة الأقصر.

معرض اكسبو دبي2020

واشار الدكتور خالد العناني وأعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع على ردور الأفعال الإيجابية عن مشاركة المجلس الأعلى للآثار بقطعة أثرية بمعرض اكسبو دبي ٢٠٢٠، و التي سوف تسافر خصيصا للمشاركة في المعرض وهي عبارة عن تابوت ملون من نتاج الاكتشافات الأثرية الحديثة التي تمت بسقارة من خلال البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار ، وكذلك مساهمة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بشراء مستنسخات أثرية من مصنع كنوز للمستنسخات الأثرية والمشاركة بها للترويج للحضارة المصرية، بالاضافة إلى الصور والافلام الترويجية للأماكن الأثرية والمنتجعات السياحية ومشروع المتحف المصري الكبير.