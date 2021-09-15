بالصور..المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي يزور مصر على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى.

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