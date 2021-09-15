/650329/النيابة-تواصل-التحقيق-في-مقتل-شخص-على-يد-زوجته-وابنته-وخطيبها-في-الهرم

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم، تحقيقات مكبرة في واقعة مقتل شخص على يد زوجته وابنته وخطيبها في منطقة الهرم، والتمثيل بجثته بالحرق والإلقاء في مقلب قمامة في منطقة الهرم، بسبب مشاكل أسرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قتل وحرق جثة الهرم

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين الثلاثة، حيث قالت المتهمة الأولى« الزوجة»، إن زوجها حاول الاعتداء على ابنتها جنسيًا عدة مرات، لكنه لم يتمكن من ذلك وآخر مرة تعدى عليها بالضرب لعدم انصياعها لأوامره، وعندما حكت لوالدتها اتفقا على التخلص منه حيث وضعت له المنوم في الشاي حتى ينجحوا في التخلص منه.

واعترف المتهم الثالث، خطيب المتهمة الثانية، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من «حماته» وابنتها، بما فعله الأب، فحضر بالدراجة النارية الخاصة به «توك توك»، وقرروا التخلص منه، مسددًا له ضربة على رأسه حتى خارت قواه ونقلوا جثته إلى صندوق قمامة وحرقوه لإخفاء معالمها.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، لغز العثور على جثة شخص وسط القمامة في منطقة الهرم، مصابا بعدة حروق، حيث أتضح أن زوجته وابنته وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وألقى القبض عليهم.

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ وعرض الفتاة المتهمة بقتل والدها على الطب الشرعي لبيان التعدي الجنسي من عدمه، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

جثة شخص ملقاة وسط القمامة بالهرم

وكانت تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة وسط القمامة بالهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شخص مجهول الهوية.

وتوصل رجال المباحث لهوية المجني عليه، وأتضح أن زوجته وابنته وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة، ونجح رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.