/650332/عمرو-سعد-يدخل-عالم-المنصات-الإلكترونية-بمسلسل-جسر-من-إخراج-بيتر-ميمي

أعلن الفنان عمرو سعد تعاقده على مسلسل دارمي جديد بعنوان «جسر» يتعاون من خلاله مع المخرج المتألق بيتر ميمي الذي يجري العمل الأن على ترشيح باقي الأبطال للبدء في تصوير المسلسل ترقبا لعرض خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

دوت الخليج يرصد تعاقد عمرو سعد بمسلسل جديد من إخراج بيتر ميمي

عمرو سعد في السباق الرمضاني 2022

وقرر عمرو سعد أيضا خوض المنافسة الرمضانية للعام المقبل من خلال مسلسل جديد بالتعاون مع المنتج صادق الصباح وذلك بعد تألقه في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بجانب الفنان مصطفى شعبان الذي شهد نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه.

ويتولى إخراج مسلسل عمرو سعد الجديد الفنان أحمد خالد موسي اذ أنهم يدرسان أكثر من فكرة لتقديمها في سباق رمضان، خاصة وأن سعد يمتلك حقوق تقديم روايات مهمة مثل أولاد حارتنا واللص والكلاب والعائش في الحقيقة وصدي النسيان.

عمر سعد يتألق بملوك الجدعنة

وشهد الفنان عمرو سعد تألق ونجاح باهر من خلال مسلسل “ملوك الجدعنة” التي تدور أحداثه حول شخصين سرية وسفينة يعيشون في أحياء شعبية، يحتفظون بشنطة تحتوي على ألماظ سرقها صديقهما علي من أحد رجال الأعمال الكبار يدعى زاهي العتال، ومن هنا تبدأ بينهم المناوشات والانتقامات.

مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، محمد التاجي، فرح يوسف، وليد فواز، محمد عبد العظيم، سماء إبراهيم، علاء قوقة، مريم أمين، عبد الرحمن القليوبي، سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى.

مصطفى شعبان ينفصل عن عمرو سعد في رمضان 2022

وكانت انتشرت العديد من الأنباء التي تفيد بقيام الثنائي مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد بالمشاركة في تصوير جزء ثاني من مسلسل «ملوك الجدعنة» بعدما اثبتا تألقهما سويا في الدراما الرمضانية للعام الماضي.

وحسم الفنان مصطفى شعبان هذا الجدل المثاؤ بشأن تقديم جزء ثاني من «ملوك الجدعنة» من خلال الكشف عن خوض المنافسة الرمضانية العام المقبل بمسلسل جديد يحمل اسم «هو وهي وهما».

فكتب شعبان عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "الحمد لله سعيد بالتعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة الباتروس للإنتاج الفني مسلسل هو وهي وهم لرمضان 2022 سيناريو وحوار شيرين وخالد دياب إخراج خالد دياب".