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رئيس البرلمان المصري لنظيره العراقي: نقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وندعم جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار

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/650334/رئيس-البرلمان-المصري-لنظيره-العراقي-نقف-إلى-جانب-العراق-في-حربه-ضد-الإرهاب-وندعم-جهوده-لاستعادة-الأمن-والاستقرار

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب ،خلال لقاءه برئيس مجلس النواب العراقي ،محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، أن مصر تقف بجانب الشعب العراق حكومة وشعبا فى حربه ضد الارهاب،مضيفا” نقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وندعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، ونثمن دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء حنفي الجبالي برئيس البرلمان العراقي بالقاهرة 

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البرلمان العراقي 

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور  حنفي جبالي  بالسيد رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكداً على  أن تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد  رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

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العلاقات البرلمانية المصرية العراقية 

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي  على أن مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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من جانبه، أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

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في نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق  في جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، استمع خلالها وفد مجلس النواب العراقي إلى شرح وافي لتاريخ الحياة النيابية المصرية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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