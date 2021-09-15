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حنفي جبالي لرئيس البرلمان العراقي: العلاقات المصرية العراقية تشهد زخماً إيجابياً على كافة المستويات«صور»

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أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب ،خلال  لقاءه برئيس مجلس النواب العراقي ،محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، أن العلاقات المصرية – العراقية تشهد زخماً إيجابياً على كافة المستويات.

دوت الخليج يرصد تفاصلي لقاء جنفي الجبالي برئيس البرلمان العراقي بالقاهرة 

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البرلمان العراقي 

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور  حنفي جبالي  بالسيد رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكداً على  أن تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد  رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

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العلاقات البرلمانية المصرية العراقية 

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي  على أن مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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من جانبه، أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

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في نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق  في جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، استمع خلالها وفد مجلس النواب العراقي إلى شرح وافي لتاريخ الحياة النيابية المصرية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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