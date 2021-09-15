/650338/حسن-شاكوش-الأكثر-استماعا-في-حفلات-الزفاف-بمصر-على-Spotify

تصدر اسم الفنان حسن شاكوش قائمة أكثر 5 فنانين استماعا على قوائم تشغيل حفلات الزفاف من Spotify في مصر منتصرا على الفنان عمرو دياب الذي جاء في المركز الثاني ثم محمود العسيلي في المركز الثالث وفي المركز الرابع حكيم ويأتي عمر كمال في المركز الخامس.

دوت الخليج يرصد تصدر حسن شاكوش قائمة الأعلى استماعا بتطبيق Spotify

الأغنيات الأكثر استماعا بحفلات الزفاف على Spotify

أما عن أكثر 5 أغنيات استماعًا على قوائم تشغيل حفلات الزفاف من Spotify في مصر، فاحتل حسن شاكوش المركز الأخير، اذ جاء ترتيبها كالتالي، «في حتة تانية» لمحمود العسيلي في المركز الأول ثم «خطوة» لمصطفى حجاج في المركز الثاني، ومهرجان «إخواتي» لـ الصواريخ وشحتة كاريكا وزوكا في المركز الثالث، ثم «يا ناس» لمحمود العسيلي في المركز الرابع، وجاءت «سالكة» لحسن شاكوش وويجز في المركز الخامس.

نقابة الموسيقين تمنع حسن شاكوش من الغناء لأجل غير مسمى

من ناحية اخر قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، ومنعه من مزاولة المهنة، وأيضًا إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك بعد خناقة ومشاجرة كبيرة بينهما حدثت بالساحل الشمالي خلال إحدى الحفلات السبت 28 أغسطس، عندما تواجد شاكوش وفرقة البحراوي في نفس الوقت على المسرح، وطلب شاكوش من الفرقة النزول من على خشبة المسرح؛ لبدء حفلته الغنائية، وبالفعل بدأ شاكوش فقرته، إلا أن الفرقة عادت مرة أخرى قبل انتهائه من الغناء، ما أثار غضبه، وحدثت مشادة كلامية بينهما، فتدخل مطرب المهرجانات حمو بيكا لحل الأزمة.

حسن شاكوش يعتذر للطبالين بعد منعه من الغناء

وجه حسن شاكوش في بداية الفيديو الإعتذار لكل الفرق الموسيقية على رأسهم الطبالين، موضحا نيته الحقيقة فقال: “انا مقدرش اغلط في الفرق الموسيقية، اسألوا اى فرقة انى مقدرش اغلط في اى حد من الفرق الموسيقية، انا طلعت مع كل فرق مصر، أنا بقول للناس أنا عمري ما اغلط في اى عازف ولا عمري ما اغلط في أي طبال ولا اى بتاع مزيكا، لانهم اخواتنا وحبايبنا، انا عامل اللايف دا علشان اوضح وجه النظر، دى اول غلط ليا من ساعة ما دخلت المجال”.

وتابع شاكوش حديثه: “لو أى عازف أو مزيكا زعلان منى أنا بتأسف ليكم، وكنت أقصد في الجملة أن لو الأب مش مسيطر فى بيته البنت أو الشاب هيطلعوا مش كويسين مفيش سيطرة، مش قصدى الطبلين والعازفين، لأن أنا فرقتي شخصيا معايا عازفين وطبلين وناس محترمة وأكبر منى سنا، بعيد أنهم عازفين لازم يكون فى احترام ما بينى”.