24 سبتمبر..جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان جرش

/650339/24-سبتمبرجورج-وسوف-يحيي-حفلا-غنائيا-ضمن-حفلات-مهرجان-جرش

يستعد المطرب القدير جورج وسوف لإحياء حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون والتي من المقرر أن تنطلق فعالياته بداءا من يوم 22 سبتمر الجتري لتستمر حتى 2 من شهر أكتوبر المقبل.

تجيا مصر يعلن موعد حفل جورج وسوف بمهرجان جرش

ويحيى جورج وسوف حفله الغنائى ثالث ليالى المهرجان وتحديدًا يوم الجمعة الموافق 24 من شهر سبتمبر وذلك ضمن فاعليات المهرجان الـ35.

واحتفل سلطان الطرب جورج وسوف مؤخرا، بحفل زفاف ابنه جونيوروسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء، على فتاة من خارج الوسط الفني، وقدم جورج وسوف أغنية بمشاركة الفنان زياد برجى احتفالا بزفاف نجله.

أغنية أه يا زمن أخر أعمال جورج وسوف

الجدير بالذكر أن آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها على مدى أكثر من خمسة أيام فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمي.

ما هو مهرجان جرش

مهرجان جرش يُقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن، وتأسس عام 1981، ويقدم المهرجان عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين، ويقدم المهرجان مبيعات للمصنوعات اليدوية التقليدية.